2022 yılında hisselerinde yüzde 70'lik düşüş yaşayan ve yaklaşık 500 milyon dolar gibi bir kaybı olan Facebook, birçok projeyi durdurma kararı aldı. Projelerin durdurulma kararının arkasında yavaşlayan küresel ekonomik büyüme, Tiktok ile yaşanan rekabet ve Apple'ın yaptığı bazı gizlilik değişiklikleri olduğu aktarıldı.
Piyasalar bazında hayal kırıklığı yaratan Facebook'un bu sene ise 12 bin kişiyi işten çıkarması bekleniyor. Hisselerinde yaşanacak olan milyarlarca dolarlık kaybı bu yöntemle engellemeye çalışan şirketin kararı çarşamba gününe kadar açıklaması bekleniyor.
Öte yandan bu hafta önemli açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Meta Projelerinin meyvelerin vermesi için en az on yıl geçmesi gerektiğini bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Hisselerinde yüzde 70 oranında düşüş yaşayan Facebok'ta 12 bin çalışan işten çıkarılacak - Son Dakika