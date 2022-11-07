Hisselerinde yüzde 70 oranında düşüş yaşayan Facebok'ta 12 bin çalışan işten çıkarılacak - Son Dakika
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Hisselerinde yüzde 70 oranında düşüş yaşayan Facebok'ta 12 bin çalışan işten çıkarılacak

07.11.2022 17:50

Sene başından bu yana hisselerinde yüzde 70 oranında düşüş yaşayan Facebook, ekonomik sebepler gerekçesiyle 12 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

2022 yılında hisselerinde yüzde 70'lik düşüş yaşayan ve yaklaşık 500 milyon dolar gibi bir kaybı olan Facebook, birçok projeyi durdurma kararı aldı. Projelerin durdurulma kararının arkasında yavaşlayan küresel ekonomik büyüme, Tiktok ile yaşanan rekabet ve Apple'ın yaptığı bazı gizlilik değişiklikleri olduğu aktarıldı.

12 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Piyasalar bazında hayal kırıklığı yaratan Facebook'un bu sene ise 12 bin kişiyi işten çıkarması bekleniyor. Hisselerinde yaşanacak olan milyarlarca dolarlık kaybı bu yöntemle engellemeye çalışan şirketin kararı çarşamba gününe kadar açıklaması bekleniyor.

Facebook'ta yaprak dökümü! 12 bin kişiyi işten çıkaracaklar

META PROJESİ MEYVELERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA VERECEK

Öte yandan bu hafta önemli açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Meta Projelerinin meyvelerin vermesi için en az on yıl geçmesi gerektiğini bildirdi.

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Facebook, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hisselerinde yüzde 70 oranında düşüş yaşayan Facebok'ta 12 bin çalışan işten çıkarılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hisselerinde yüzde 70 oranında düşüş yaşayan Facebok'ta 12 bin çalışan işten çıkarılacak - Son Dakika
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