HIT-30 ile savunmada yeni dönem

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün açıkladıkları HIT-30 Programı kapsamındaki "Yenilikçi Savunma Teknolojileri" çağrısının, uluslararası yatırımların Türkiye'ye yönelmesine vesile olacağını belirterek, "Biz de bu yatırımlara, yer tahsisinden diğer teşvik başlıklarına kadar pek çok imkan sağlayacağız." dedi.

Bakan Kacır, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda, AA muhabirine HIT-30 Programı "Yenilikçi Savunma Teknolojileri" çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye olarak yüksek teknolojiye yönelik yatırımları önceliklendirdiklerini anlatan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı ve 2030 yılına dek 30 milyar dolar devlet desteğiyle Türkiye'de hayata geçirilmesini hedefledikleri yatırım başlıklarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Kacır, bu kapsamda ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda yatırımcının bugüne kadar ilan ettikleri çağrılara yönelik başvurular gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Yeni nesil mobilite teknolojilerinden yarı iletkenlere, yapay zekadan veri merkezlerine pek çok alanda, HIT-30 Programı kapsamında yeni nesil teknoloji yatırımlarını ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Bugün de HIT-30 kapsamında 'Yenilikçi Savunma Teknolojileri' çağrısını ilan ettik ve 5 milyar dolar destekle Türkiye'de özellikle yenilikçi savunma teknolojilerinin büyük ölçekli üretimine yönelik yatırımları destekleyeceğimizi duyurduk. Bu kapsamda, yatırımlara sunacağımız vergi indirimleri, istihdam teşvikleri, hibeler ve uygun koşullu finansman imkanları gibi başlıkları da kamuoyuyla paylaşmış olduk." diye konuştu.

"Çağrı, uluslararası yatırımları ülkeye çekecek"

Küresel jeopolitikte, inovasyonun endüstriye kazandırılmasının en önemli başlıklardan biri olduğuna işaret eden Kacır, özellikle savunma teknolojilerine yönelik inovatif projelerin büyük ölçekli seri üretim yatırımlarına dönüşmesi konusunda Türkiye'nin öne çıktığını söyledi.

Kacır, Türkiye'nin büyük bir üretim ülkesi olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"NATO 3.0'ın konuşulduğu bir dönemdeyiz. NATO 3.0 dediğimizde, aslında özellikle Avrupa'nın savunma yatırımlarının arttığı ve aynı zamanda savunma sanayinin öne çıktığı, inovasyonun savunma sanayine kazandırılmasına yönelik ölçeklendirme programlarının hızlandığı bir dönemi ifade ediyoruz. Bu dönemde inanıyorum ki HIT-30 kapsamındaki 'Yenilikçi Savunma Teknolojileri' çağrımız pek çok uluslararası yatırımın Türkiye'ye yönelmesine vesile olacak. Biz de bu yatırımlara, yer tahsisinden diğer teşvik başlıklarına kadar pek çok imkan sağlayacağız. Türkiye, Avrupa değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçası. Bu anlamda özellikle Avrupa'nın güvenliğinde, Türkiye'nin çok etkin bir rol oynaması gerekliliği aşikar. İnanıyorum ki özellikle NATO ittifakı içerisindeki Avrupa ülkeleri, Türkiye'yle çok daha güçlü sanayi ve teknoloji işbirlikleri hayata geçirmek için gayret gösterecekler. Bizler de yenilikçi savunma teknolojileri yatırımlarının, ülkemizde gerçekleşebilmesi için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

"Savunma sanayimizin ölçeğinin daha da büyümesini amaçlıyoruz"

Savunma ve sivil alanlar arasında, çok güçlü bir etkileşim olduğuna dikkati çeken Kacır, bir ülkenin sanayi kapasitesi ne kadar güçlüyse, sivil alanlardaki üretim kabiliyetleri ne kadar ileri düzeydeyse, savunma sanayisine bu kabiliyetleri transfer etme imkanının da o kadar fazla olduğunu vurguladı.

Kacır, aynı şekilde savunmada elde edilen inovasyonun sivil alanlara aktarılabileceğini ve çift kullanımlı teknolojilerin gelecek dönemde hızla geliştirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz halihazırda 4 bin firmaya erişmiş, 100 bin nitelikli insan kaynağına istihdam sağlayan savunma sanayimizin ölçeğinin daha da büyümesini amaçlıyoruz. Binlerce yeni KOBİ'nin ve üretici firmanın bu alana dahil olabilmesini, yenilikçi projeler geliştirmesini ve ölçeklendirme süreçlerinin hızlanmasını amaçlıyoruz. Türkiye bir AR-GE ve inovasyon ülkesi. 114 teknoparkımızda, 13 binden fazla teknoloji girişimi var ve istiyoruz ki bu teknoloji girişimlerinin, inovatif projeleri de ölçeklensin. Aslında bu amaçlarımız, NATO'nun inovasyonun ölçeklenmesine yönelik programıyla, yani bu NATO zirvesi kapsamında liderler düzeyine sunulacak bu programla da örtüşen bir yaklaşım. Hedefimiz gerek KOBİ'lerde gerek teknoloji girişimlerinde ortaya çıkarılan yenilikçi projelerin hızla ölçeklenmesini sağlayacak yatırımların ortaya çıkması, özel sermaye yatırımlarının bu alana yönelmesi ve kamu kaynaklarının katalizör olması rolüyle bu sürecin Türkiye'de hızlanması. Türkiye, Avrupa'nın en önemli üretici gücü. Ümit ediyorum ki HIT-30 'Yenilikçi Savunma Teknolojileri' çağrısı Türkiye'nin tüm uluslararası işbirlikleri için çok daha hızlandırıcı bir rol oynayacak."