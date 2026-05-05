Hızlı Tren Projesi\'nde Test Sürüşleri Başladı

05.05.2026 23:18
Edirne Valisi Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde test sürüşlerine katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin Avrupa ile olan demir yolu ulaşımını modern standartlara taşıyacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı çerçevesinde yer alan Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerine katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısını modern standartlara taşıyacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Projenin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattı üzerinde devam eden test sürüşlerine katılan Vali Sezer, Edirne Merkez Tren Garı'nda yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sezer, açıklamasının ardından saatte 200-220 kilometre hızla hareket eden trene binerek test sürüşüne katıldı ve Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gidip kente döndü.

Edirne Tren Garı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunarak süreç hakkında bilgi veren Vali Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin Çerkezköy-Edirne etabında başlayan hız testi sürüşlerinin, 3 hafta boyunca devam edeceğini söyledi.

2019 yılında yapımına başlanan projede sona yaklaşıldığını belirten Vali Sezer, 155 kilometrelik Edirne etabının Mayıs ayı sonu itibarıyla geçici kabul aşamasına geleceğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde başlayan test sürüşlerinin hızla devam ettiğini vurgulayan Sezer, sürecin yaklaşık 3 hafta süreceğini ve ardından sertifikasyon aşamasına geçileceğini aktardı.

Vali Sezer, projenin Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çekerek, "Proje tamamlandığında hem hızlı tren ulaşımı hem de yük taşımacılığı açısından hat kapasitesinin artması ve hızın yükselmesiyle önemli bir kazanım elde edilecek" dedi.

Test sürecine ilişkin de bilgi veren Sezer, hız denemelerinin kademeli olarak artırıldığını belirterek, "2026 yılı başından bu yana sinyalizasyon ve enerji testleri yapılıyor. Üç gün önce hız testlerine başlandı. İlk etapta 80 kilometre hızla başlayan testler, kademeli olarak artırılıyor. Dün 200 kilometre hızla Çerkezköy'e kadar ulaşıldı. Önümüzdeki süreçte menzil testleri gerçekleştirilecek ve ardından sertifikasyon aşamasına geçilecek" ifadelerine yer verdi.

Projenin uluslararası bağlantı açısından önemine vurgu yapan Sezer, hattın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arasındaki ulaşımın hızlanacağını, aynı zamanda Türkiye'nin Bulgaristan ve Avrupa ile demir yolu bağlantısının güçleneceğini ifade etti.

Hattın Edirne'nin İstanbul ile bağlantısını güçlendirmenin yanı sıra Türkiye'nin Sofya ve Avrupa ile entegrasyonunu da artıracağına dikkat çeken Sezer, "Hem yolcu taşımacılığında süre ciddi şekilde kısalacak hem de yük taşımacılığında önemli katkılar sağlanacak" diye konuştu.

Vali Sezer, "Cumhurbaşkanı'mıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, TCDD'ye proje için şükranlarımızı iletiyoruz. Gar bina inşaatları da hızla ilerliyor, Kapıkule Gar inşaatı bitti. Edirne Gar inşaatı da bitmek üzere. Gar binası inşaatı sonrası Edirne hattı tamamlanmış olacak. Mayıs ayı sonunda kabul aşamasına gelinerek firma tarafından TCDD'ye teslim edilecek" ifadelerine yer verdi.

Edirne Gar binasında da sona gelindiğini aktaran Vali Sezer, şuanda yüzde 99 oranında olduğunu ve 1-2 ay içerisinde bitirilmesinin planlandığını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

