Hizmet İhracatında Ulaştırma İlk Sırada

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı "Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri"ne göre, hizmet ihracatının yüzde 62,3'ünü, hizmet ithalatının ise yüzde 56'sını büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi. Toplam 60 milyar 913 milyon dolarlık hizmet ihracatında 40 milyar 252 milyon dolar ile ulaştırma ve depolama faaliyetleri ilk sırada yer aldı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, hizmet ihracatının yüzde 8,7'sini yapan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 74,3'ünü oluşturdu. Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ihracatındaki payı yüzde 12,3 iken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin ihracattaki payı yüzde 16,4 oldu.

İthalat yapan girişimlerin sayıca yüzde 4,6'sını oluşturan büyük ölçekli yapılar, toplam ithalatın yüzde 56'ını gerçekleştirdi. Hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 53,2'sini oluşturan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, hizmet ithalatının yüze 7,9'unu yaptı.

Ulaştırma ve depolama ihracatta ilk sırada

Toplamda 60 milyar 913 milyon dolar olan hizmet ihracatının 40 milyar 252 milyon dolarını ulaştırma ve depolama faaliyetindeki girişimler gerçekleştirirken, bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimlerin hizmet ihracatı 5 milyar 906 milyon dolar olarak geçekleşti. Hizmet ihracatında 4 milyar 284 milyon dolar imalat sanayiindeki girişimler tarafından yapılırken ana faaliyeti finans ve sigorta olan girişimlerin hizmet ihracatı 2 milyar 929 milyon dolar oldu.

48 milyar 462 milyon dolarlık toplam hizmet ithalatının 12 milyar 752 milyon doları imalat sanayi girişimlerince yapıldı. Bunu, 9 milyar 660 milyon dolar ile toptan ve perakende ticaret girişimleri izledi.

Yabancı kontrollü girişimlerin bilgi ve iletişimdeki payı yüksek

Hizmet ticaretinin kontrol yapısı incelendiğinde, taşımacılık ihracatının yüzde 90,2'si Türkiye kontrollü girişimlerce yapıldı. Hizmet ihracatının yüzde 18,8'ini, ithalatının ise yüzde 32,0'ını yabancı kontrollü girişimler yaptı. Diğer iş hizmetleri ihracatında Türkiye kontrollü girişimlerin payı yüzde 58,1 iken yabancı kontrollü girişimlerin payı yüzde 41,9 oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatının yüzde 51,4'ü ve ithalatının yüzde 32,3'ü yabancı kontrollü girişimler tarafından yapıldı.