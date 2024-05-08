HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi'ndeki İşçi Çıkarmaları İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi'ndeki İşçi Çıkarmaları İçin Eylem Yaptı

HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi\'ndeki İşçi Çıkarmaları İçin Eylem Yaptı

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi'nden çıkarılan 71 işçi için belediye binası önünde eylem yaptı. Sendika yetkilileri, işten çıkarılan işçilerin haklarını savunacaklarını ve hukuki işlemleri başlattıklarını belirtti.

08.05.2024 12:38  Güncelleme: 13:00
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HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi'nden çıkarılan 71 işçi için belediye binası önünde eylem yaptı.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, 31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerinin ardından AK Parti'den CHP'ye geçen ve 71 işçinin haksız şekilde işten çıkarıldığı iddia edilen Mamak Belediyesi önünde eylem yaptı. HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy'un basın açıklaması yaptığı eylemde, işten çıkarılan işçilerin bir kısmı da yer aldı.

Ersoy burada yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri sonucu yönetimi el değiştiren Mamak Belediyesi'nde, iş akdinin feshedilmesini gerektiren haklı bir neden olmadığını söyleyerek, "Keyfi kararlarla insanlar işinden ediliyor. Arkadaşlarımız bir haftadır üçer, beşer işten çıkarılıyor. Seçimin üzerinden henüz 2 ay bile geçmeden, hem de 1 Mayıs İşçi Bayramına yakın 71 arkadaşımızın iş akitleri hiçbir açıklama yapılmadan, haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedilmiştir. Bugün, yarın kaç işçi arkadaşımızın daha işine son verilecek o da bilinmiyor. Sendikamız üyesi emekçiler kimsesiz değildir. Türkiye'nin en büyük, en güçlü ve en etkin sendikası HİZMET-İŞ, Mamak Belediyesi emekçilerinin sonuna kadar yanındadır. Tüm üyelerimiz mücadelede kararlıdır. Türkiye'nin dört bir tarafında işine son verilen işçiler bunu yapan zihniyet ve işverenleri asla unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizi korumak için tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunuyoruz"

Tüm hukuki ve demokratik yolları kullanarak, işçilerin işlerini geri alana kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Ersoy, "Üyelerimizi korumak için tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunuyoruz. Her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Emekçi arkadaşlarımızı işten çıkaranların karşısında dimdik duracağız. İşten çıkarılan üyelerimiz işlerine iade edilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Mamak Belediyesi emekçilerinin hak ve hukukuna sahip çıkacağız. Tüm emekçiler olarak kararlıyız, Haklıyız, kazanacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi'ndeki İşçi Çıkarmaları İçin Eylem Yaptı - Son Dakika

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