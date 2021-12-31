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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 3, yıllık yüzde 38,08 arttı - Son Dakika

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 3, yıllık yüzde 38,08 arttı

31.12.2021 10:12
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 3, yıllık yüzde 38,08 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 3, yıllık yüzde 38,08 yükseldi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 3, yıllık yüzde 38,08 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 37,3, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,72 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 46,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 29,69, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 14,09, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 111,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,09, idari ve destek hizmetlerde yüzde 24,30 arttı.

Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 10,16, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,88, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,82 yükseliş gerçekleşirken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,72, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,3 azalış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 9,36, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 9,83, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 10,22 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 111,1, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 104,82, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 72,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

En fazla aylık artış su yolu taşımacılığı ile depolama ve destek hizmetlerinde

Aylık H-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Kasımda H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,72, konaklama hizmetlerinde yüzde 5,93, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 3,83 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 14,87, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 13,02, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 10 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 3, yıllık yüzde 38,08 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 3, yıllık yüzde 38,08 arttı - Son Dakika
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