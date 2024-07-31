Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Haziran'da Yüzde 77,41 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Haziran'da Yüzde 77,41 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 77,41, aylık yüzde 5,30 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 73,02, aylık yüzde 4,51 artış yaşandı.

31.07.2024 11:42
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 77,41, aylık yüzde 5,30 arttı.

TÜİK, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) haziran ayı verilerini açıkladı. H-ÜFE 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,30 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,96 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 81,16 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 73,02 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 73,02, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 78,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 79,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 80,04, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 86,10, idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,71 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 4,51 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,66, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,95, idari ve destek hizmetlerde yüzde 7,28 artış yaşandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Haziran'da Yüzde 77,41 Arttı - Son Dakika

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