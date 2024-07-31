Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Haziranda Yüzde 5,3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Haziranda Yüzde 5,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 5,3 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise H-ÜFE yüzde 77,41 oranında yükseldi. Ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek, bilgi ve iletişim, gayrimenkul, mesleki, bilimsel ve teknik, idari ve destek hizmetlerinde de artışlar kaydedildi.

31.07.2024 10:13
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 5,3, yıllık bazda yüzde 77,41 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 37,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 81,16 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 73,02, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 78,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 79,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 80,04, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 86,1 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,71 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,66, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,95 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 7,28 artış kaydetti.

Kaynak: AA

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