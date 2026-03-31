Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Şubat'ta Yükseldi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Şubat'ta Yükseldi

31.03.2026 10:26
H-ÜFE, şubat ayında aylık %2,1, yıllık %33,58 artış gösterdi. Ulaştırma ve konaklama hizmetleri önde.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 33,58 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,77 yükseldi.

Endeks, Şubat 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,04, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 38,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 31,48 arttı.

H-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,18, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,01, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,15 yükselirken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,34 azalış gösterdi.

Kaynak: AA

