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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 77,36 Arttı - Son Dakika
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 77,36 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 74,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 76,01 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 65,01 artış gösterirken, ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 1,05 artış gösterdi. H-ÜFE'ye göre 6 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık H-ÜFE'ye göre ise 12 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 77,36 Arttı
30.12.2023 - 10:11,
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 77,36, aylık yüzde 0,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 74,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 76,01 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 65,01 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 65,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 92,00 bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,37, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 75,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,88, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,75 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 1,05 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,33 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,78 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,12 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,23 azalış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 6 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,68, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 42,35, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 61,34 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 125,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 125,13, veterinerlik hizmetleri yüzde 111,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 8,08, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 5,33, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 5,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık veterinerlik hizmetleri yüzde 4,56, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 4,27, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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