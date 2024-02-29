H-ÜFE Yıllık Yüzde 80,68 Arttı, Aylık Yüzde 15,25 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

H-ÜFE Yıllık Yüzde 80,68 Arttı, Aylık Yüzde 15,25 Arttı

H-ÜFE Yıllık Yüzde 80,68 Arttı, Aylık Yüzde 15,25 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık olarak yüzde 80,68 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde ise yıllık yüzde 72,85 artış kaydedildi. Ayrıca, H-ÜFE aylık olarak da yüzde 15,25 artış gösterdi.

29.02.2024 13:12
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 80,68 arttı, aylık yüzde 15,25 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 76,47 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 72,85 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,85 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 86,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 74,45 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 91,02 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 92,44 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 13,25 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,25 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 15,79 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,33 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,18 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 20,32 artış gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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