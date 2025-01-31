Hizmet Üretici Fiyatları Yıllık Yüzde 49,07 Arttı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının aralıkta yılık yüzde 49,07, aylık yüzde 0,65 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,06 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,30 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 53,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,14 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,82 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 60,26 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,49 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,61 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,17 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,60 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,50 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,55 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1 artış gerçekleşti.