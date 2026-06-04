Hizmet Üretici Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Hizmet Üretici Fiyatları Yükseliyor

Hizmet Üretici Fiyatları Yükseliyor
04.06.2026 10:46
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TÜİK, nisan ayında hizmet üretici fiyatlarının yıllık %34,62 ve aylık %3,23 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının nisan ayında yıllık yüzde 34,62; aylık yüzde 3,23 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,43 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 38,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,79 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 31,78 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 34,04 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,44 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,45 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,55 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,24 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,40 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,68 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,27 artış gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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