Hizmet Üretim Endeksi 2024 Mayıs Ayında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretim Endeksi 2024 Mayıs Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Mayıs ayında hizmet üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri, bilgi ve iletişim hizmetleri, gayrimenkul hizmetleri ve idari destek hizmetleri artış gösterdi. Ayrıca, hizmet üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydetti.

16.07.2024 10:08
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Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mayıs ayı Hizmet Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,2 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,0 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1,3 arttı

Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretim Endeksi 2024 Mayıs Ayında Arttı - Son Dakika

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