Hizmet Üretimi Ağustos\'ta Düştü

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 0,1, aylık yüzde 0,2 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,9 arttı. Hizmet üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1 azaldı.