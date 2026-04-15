Hizmet Üretimi Şubat\'ta Artış Gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretiminin şubat ayında yıllık yüzde 2,3; aylık yüzde 1,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,6 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,4 arttı. 2026 yılı Şubat ayında hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,2 arttı.