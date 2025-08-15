Hizmet Üretimi Yıllık %3,7 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretiminin haziran ayında yıllık yüzde 3,7 arttığını, aylık yüzde 0,5 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,2 arttı.

Hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1 azaldı.