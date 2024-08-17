Honaz Belediyesi Kadın Üreticilere Gebe Sakız Koyunu Desteği Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Honaz Belediyesi Kadın Üreticilere Gebe Sakız Koyunu Desteği Verdi

Honaz Belediyesi Kadın Üreticilere Gebe Sakız Koyunu Desteği Verdi

Denizli'de üretici ve çiftçilerin yanında olmaya devam eden Honaz Belediyesi, küçükbaş hayvan işletmesi bulunan kadın yetiştiricilere gebe Sakız koyunu desteği verdi. Honaz'da yapılan tören ile ilçede yaşayan 34 kadın işletmeciye gebe sakız koyunu, bir çuval yem ile yonca verildi.

17.08.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
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Denizli'de üretici ve çiftçilerin yanında olmaya devam eden Honaz Belediyesi, küçükbaş hayvan işletmesi bulunan kadın yetiştiricilere gebe Sakız koyunu desteği verdi. Honaz'da yapılan tören ile ilçede yaşayan 34 kadın işletmeciye gebe sakız koyunu, bir çuval yem ile yonca verildi.

Honaz Belediyesi, Denizli'de tarım başta olmak üzere hayvancılığın desteklemesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Honaz Belediyesi bu kez de küçükbaş hayvan işletmesi bulunan, işletmesinde 30 ve altında hayvan bulunan kadın üreticilere Sakız koyun desteğinde bulundu. 3 etaptan oluşacak desteklerin 1 etabında ise kura ile 34 kadın üreticiye gebe sakız koyunu, yem ve yonca verildi. Honaz'da düzenlenen kura çekim törenine ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Honaz İlçe Başkanı Ramazan Güngördü, CHP İl Yöneticileri, Honaz Belediye Meclis üyeleri ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, hibe destek programıyla üretici kadınların yanında olduklarını belirterek; " Bu hibe programı, kadınlarımızın ekonomik güçlenmesine ve yerel tarımın desteklenmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Kadın girişimcilerimizin yanındayız ve onlarla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Birlikte daha güçlü yarınlara doğru ilerliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'da üreten bir kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in isteği üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ilçeye küçükbaş hayvanların yıkanabilmesi için bir ekipman desteğinde bulunacakları sözünü verdi.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı ve 34 üreticiye gebe sakız koyunu dağıtımı yapıldı. 3 etaptan oluşacak proje kapsamında Honaz İlçe sınırları içerisinde bulunan, Çiftçi Kayıt Sisteminde olan ve kadın üreticileri destek verilmeye devam edilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Honaz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honaz Belediyesi Kadın Üreticilere Gebe Sakız Koyunu Desteği Verdi - Son Dakika

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