Honaz'da Cennet Hurması Hasadı Geçen Yıldan Yüzde 40 Daha Verimli - Son Dakika
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Ekonomi

Honaz'da Cennet Hurması Hasadı Geçen Yıldan Yüzde 40 Daha Verimli

Honaz\'da Cennet Hurması Hasadı Geçen Yıldan Yüzde 40 Daha Verimli

Denizli'nin Honaz ilçesinde 12 bin dekar alanda üretilen cennet hurması hasadında sona yaklaşıldı. Bu yıl verim geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Cennet hurmasının kurutulmuş hali, Türkiye genelinde sağlıklı bir gıda olarak dikkat çekiyor.

04.11.2024 13:07  Güncelleme: 13:13
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Denizli'nin Honaz ilçesinde 12 bin dekar araziden yaş ve kuru olarak üretilen Cennet hurmasının hasadında sona yaklaşıldı. Kabuklarının soyulmasının ardından tek tek asılarak kurutulan cennet hurmalarında verimin geçen yıla oranla yüzde 40 arttığı belirtildi.

Honaz ilçesinde cennet elmasının hasadında sona gelindi. Türkiye genelinde Trabzon hurması olarak da bilinen ve kuru olarak da tüketilen ürünün hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçe genelinde 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen cennet hurmalarında verimin geçen yıla oranla yüzde 40 arttığı belirtildi.

Kabuklarının soyulmasının ardından tek tek asılarak kurutulan Honaz cennet hurması ayrıca A, C ve B vitaminleri, potasyum ve manganez dahil olmak üzere önemli vitamin ve mineral kaynağı. Vitamin ve minerallerin yanı sıra hurma, sağlığın olumlu yönde etkileyebilecek tanenler, flavonoidler ve karotenoidler de dahil olmak üzere çok çeşitli bitki birleşikleri içerir.

"Cennet elması geçen seneye göre yüzde 40 daha verimli"

Honaz'da 12 dekarlık alanda yetiştirildiğini ve geçen seneye göre yüzde 40 daha fazla verim olduğunu dile getiren Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "Honaz'da şu an 12 bin dekar alanda cennet elması hasadımız başladı. Hem yaş olarak hem de kurusu olarak üretimimizi yapıyoruz. Türkiye'de şu anda cennet elmasında 2'nci kurusunda ise 1'nci konumdayız. Cennet elmasını evlerin bahçelerinde, teraslarda kurutup gelen tüccarla satıyoruz. Bazı vatandaşlarımız ise cennet elmasının kurusunun ihracatını yapıyor. Cennet elmasının yaşlarını ise Türkiye geneline satıyoruz. Honaz'da yaklaşık 12 bin dekar alanda cennet elması yetiştiriliyor. Bu senedeki verim geçen seneye göre yüzde 40 daha fazla. Şu andaki tek sıkıntımız cennet elmasının yaşında sirkülasyon fazla yok. Bu sene üretimler fazla ama fiyatlar biraz daha düşük. Fiyat bakımından kurular daha avantajlı olduğu için bizler de kuruya yöneldik" dedi.

"Cennet elmalarımız Türkiye'nin dört bir tarafına satılıyor"

Cennet elmasının sağlığa ve sindirim sistemine iyi geldiğini ve herkesin mutlaka bir kere denemesi gerektiğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise, "Cennet elması, Trabzon hurması bazı yerlerde hurma diye adlandırılan ve bizim ilçemizde cennet elması ile tanımlanan bir üründür. Gerçekten sağlığa sindirim sistemine, sindirim yolu hastalıklarına yardımcı oluyor ve tedavi olarak kullanılır. Çok mükemmel bir tadı vardır. Cennet elmasının üretimini yapan Honaz'daki çiftçi ve vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hemen hemen her evde cennet elmasının kurutulduğunu görebiliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına satılıyor. Rekoltemiz bu sene çok güzel vatandaşımızın da gelirine katkı sağlıyor. Mutlaka cennet elmasının kurusunu deneyin ve tadını bir bakın. Afiyetle de yemeniz dileğiyle" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Honaz'da Cennet Hurması Hasadı Geçen Yıldan Yüzde 40 Daha Verimli - Son Dakika

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