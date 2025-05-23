Honaz\'da Yeni Vergi Dairesi Açıldı

Denizli'nin Honaz ilçesi, kamu hizmetlerinde önemli bir adım daha atarak Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne kavuştu. Yeni müdürlükle birlikte hem vatandaş memnuniyetinin artırılması hem de vergide gönüllü uyumun teşvik edilmesi hedefleniyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde inşa edilen Honaz Vergi Dairesi Müdürlüğü, düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı. Yeni müdürlüğün faaliyete geçmesiyle birlikte, Honaz ve çevresindeki vatandaşların vergi işlemleri için Denizli merkezine gitmesine gerek kalmayacak. Bu sayede hem vatandaşların zamandan tasarruf etmesi hem de vergi bilincinin yerel düzeyde güçlendirilmesi bekleniyor. Müdürlük, vergi tahsilatı, beyannamelerin alınması, mükellef işlemleri gibi birçok hizmeti doğrudan ilçede sunacak.

"Vergide gönüllü uyumu artırmak en büyük hedefimiz"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, yeni vergi dairesinin bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasının temel hedefleri olduğunu ifade etti. Özdemirci, "Yeni kurulan Honaz Vergi Dairesi Müdürlüğü ile vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı, aynı zamanda vergide gönüllü uyumu artırarak kamu maliyesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Törene Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı grup müdürleri ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. - DENİZLİ