Honda, Goodwood Hız Festivali'nde Yıllık Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Honda, Goodwood Hız Festivali'nde Yıllık Buluşma

09.07.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honda, Goodwood Hız Festivali'nde yeni modellerini ve interaktif deneyimlerini sergileyecek.

Honda, Goodwood Hız Festivali'nde hız tutkunlarıyla buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, 10-13 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de gerçekleşecek motor sporları etkinliğinde sinemanın büyüsüne yönelik hazırlanan konseptiyle yer alacak.

Honda'nın otomobilden robotik çim biçme makinesine uzanan geniş ve ödüllü ürün gamı, festivalde sergilenecek. Şirketin bu yılki elektrifikasyon çalışmaları kapsamında ocak ayında Amerika'daki tüketici elektroniği fuarı CES 2025'te tanıttığı Honda 0 SUV prototipi, Avrupa'da ilk kez Goodwood'da gösterilecek.

Milano Motosiklet Fuarları 2024'te (EICMA 2024) sergilenen Honda'nın ilk tam boyutlu elektrikli motosikleti EV Fun Concept ve Urban EV Concept ile "Dream Tech" temalı yol gösterisine liderlik edecek V3 motosiklet konsepti, festivalde yer alacak. 2024'te konsept olarak sergilenen "Prelude e: HEV hibrit coupe", seri üretim versiyonuyla Avrupa'da ilk kez dinamik sürüş gösterisini yine burada gerçekleştirecek.

Film seti konseptiyle tasarlanan Honda standı, ziyaretçilere ürünlerle etkileşimli bir deneyim sunacak. Festival alanındaki Honda standının ziyaretçileri, Civic Type R'a binerek genişletilmiş gerçeklik (XR) sahnesinde kendi fragmanlarını çekebilme, mini film stüdyolarında Gold Wing motosikletle çöl yollarında yolculuk, HondaJet kanadına asılabilme gibi aksiyonları deneyimleme imkanı bulacak.

Ricky Brabec ve John McGuinness, Honda'yı festivalde temsil edecek

Şirket, motor sporları alanındaki başarılı temsilcileri 2024 Dakar Rallisi'nin kazananı Ricky Brabec ve Isle of Man TT efsanelerinden John McGuinness'in gösterilerine de festivalde ev sahipliği yapacak. Honda motoruyla şampiyonluk kazanan ilk Formula 1 aracı Williams FW11, 1986'daki şampiyon pilot Nigel Mansell tarafından Goodwood Tepesinde sürülecek.

Honda Prelude ve Civic Type R Ultimate Edition modellerinin gösteri sürüşleri, Goodwood Tepesinde ilk kez yapılacak. Civic Type R nesillerinin yer alacağı özel geçit törenine, John McGuinness, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP modeliyle liderlik edecek.

Honda'nın tamamen elektrikli, şehir içi kullanım odaklı yeni Super EV konsept aracı, küresel olarak ilk kez bu sahnede tanıtılacak. Etkinlik öncesinde İngiltere'de kapsamlı testleri yapılan model, eğlenceli sürüş karakteri ve Honda'nın işlevsel tasarım özelliklerini bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Hans de Jaeger, bu yıl festivale katılmaktan mutluluk duyduklarına değinerek, "Özellikle Avrupa'daki müşterilere sunduğumuz tüm Honda ürünlerini kapsayan dinamik bir vitrinle, festivale geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İngiltere, Teknoloji, Otomobil, Festival, Ekonomi, Honda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honda, Goodwood Hız Festivali'nde Yıllık Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare 78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama 12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama
Türkiye ile çok anılmıştı Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı Türkiye ile çok anılmıştı! Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı

12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
09:16
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
18:41
Bu sezon Süper Lig’de 23 isim bir ilki yaşayacak
Bu sezon Süper Lig'de 23 isim bir ilki yaşayacak
18:36
Fenerbahçe’den Gyökeres bombası
Fenerbahçe'den Gyökeres bombası
18:34
İstanbul’un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
18:14
Şehit Ege Akar’ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
17:55
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz’da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz'da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak
17:38
Elazığ’da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
Elazığ'da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
17:24
Fenerbahçe’den Makedonya’da kulüp satın alma iddialarına yanıt
Fenerbahçe'den Makedonya'da kulüp satın alma iddialarına yanıt
17:24
Irak’ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası
Irak'ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 13:49:23. #7.12#
SON DAKİKA: Honda, Goodwood Hız Festivali'nde Yıllık Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.