Honda, Goodwood Hız Festivali'nde Yıllık Buluşma

Honda, Goodwood Hız Festivali'nde hız tutkunlarıyla buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, 10-13 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de gerçekleşecek motor sporları etkinliğinde sinemanın büyüsüne yönelik hazırlanan konseptiyle yer alacak.

Honda'nın otomobilden robotik çim biçme makinesine uzanan geniş ve ödüllü ürün gamı, festivalde sergilenecek. Şirketin bu yılki elektrifikasyon çalışmaları kapsamında ocak ayında Amerika'daki tüketici elektroniği fuarı CES 2025'te tanıttığı Honda 0 SUV prototipi, Avrupa'da ilk kez Goodwood'da gösterilecek.

Milano Motosiklet Fuarları 2024'te (EICMA 2024) sergilenen Honda'nın ilk tam boyutlu elektrikli motosikleti EV Fun Concept ve Urban EV Concept ile "Dream Tech" temalı yol gösterisine liderlik edecek V3 motosiklet konsepti, festivalde yer alacak. 2024'te konsept olarak sergilenen "Prelude e: HEV hibrit coupe", seri üretim versiyonuyla Avrupa'da ilk kez dinamik sürüş gösterisini yine burada gerçekleştirecek.

Film seti konseptiyle tasarlanan Honda standı, ziyaretçilere ürünlerle etkileşimli bir deneyim sunacak. Festival alanındaki Honda standının ziyaretçileri, Civic Type R'a binerek genişletilmiş gerçeklik (XR) sahnesinde kendi fragmanlarını çekebilme, mini film stüdyolarında Gold Wing motosikletle çöl yollarında yolculuk, HondaJet kanadına asılabilme gibi aksiyonları deneyimleme imkanı bulacak.

Ricky Brabec ve John McGuinness, Honda'yı festivalde temsil edecek

Şirket, motor sporları alanındaki başarılı temsilcileri 2024 Dakar Rallisi'nin kazananı Ricky Brabec ve Isle of Man TT efsanelerinden John McGuinness'in gösterilerine de festivalde ev sahipliği yapacak. Honda motoruyla şampiyonluk kazanan ilk Formula 1 aracı Williams FW11, 1986'daki şampiyon pilot Nigel Mansell tarafından Goodwood Tepesinde sürülecek.

Honda Prelude ve Civic Type R Ultimate Edition modellerinin gösteri sürüşleri, Goodwood Tepesinde ilk kez yapılacak. Civic Type R nesillerinin yer alacağı özel geçit törenine, John McGuinness, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP modeliyle liderlik edecek.

Honda'nın tamamen elektrikli, şehir içi kullanım odaklı yeni Super EV konsept aracı, küresel olarak ilk kez bu sahnede tanıtılacak. Etkinlik öncesinde İngiltere'de kapsamlı testleri yapılan model, eğlenceli sürüş karakteri ve Honda'nın işlevsel tasarım özelliklerini bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Hans de Jaeger, bu yıl festivale katılmaktan mutluluk duyduklarına değinerek, "Özellikle Avrupa'daki müşterilere sunduğumuz tüm Honda ürünlerini kapsayan dinamik bir vitrinle, festivale geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.