Honor'dan Karnede Tablet Seçenekleri

Honor, Pad 10 ve Pad X8b modelleriyle karne hediyesi arayan ailelere avantajlı tablet seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, karnelerini alacak çocukların hem keyifli vakit geçirebileceği hem de öğrenme alışkanlıklarını destekleyebileceği doğru teknoloji ürünlerinin seçimi, önem kazanıyor.

Film izlemek, oyun oynamak, dijital kitap okumak, eğitici içeriklere ulaşmak ya da çizim ve not alma uygulamalarını kullanmak isteyen öğrenciler için Honor tabletler, tatilde eğlence ve öğrenmeyi aynı ekranda buluşturuyor.

Honor Pad 10, büyük ekran deneyimi arayan kullanıcılar için öne çıkıyor. 12,1 inç 2,5K çözünürlüklü Honor Göz Konforu Ekranı, 120Hz yenileme hızı ve 1,07 milyar renk desteğiyle cihaz, video izlerken, oyun oynarken ya da eğitim içeriklerini takip ederken daha akıcı ve keyifli bir kullanım sağlıyor. Geniş ekran yapısı, çocukların yalnızca içerik tüketmesine değil, aynı zamanda üretmesine de alan açıyor. Not alma, çizim yapma ve farklı uygulamalarla çalışma gibi ihtiyaçlarda da pratik bir deneyim sunuluyor.

Honor Pad X8b ise günlük kullanıma uygun, taşınabilir ve aile dostu bir tablet alternatifi arayanların dikkatini çekiyor. 11 inç Honor Göz Konforu FullView ekranı, 10 bin 100 mAh bataryası, ince ve hafif metal gövdesiyle Pad X8b, çocukların gün içinde video izleme, oyun oynama, okuma ve eğitim içeriklerine ulaşma ihtiyaçlarına cevap veriyor. Honor Kids desteği ise ailelerin çocuklar için daha kontrollü bir dijital deneyim oluşturmasına yardımcı oluyor.

Honor'un haziran ayına özel kampanyası kapsamında Pad 10 ve Pad X8b modelleri avantajlı seçeneklerle kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Pad 10, 30 Haziran'a kadar çevrim içi pazar yerleri ve alışveriş platformlarında 16 bin 999 lira fiyat ve Honor Pen hediyesiyle sunulurken, Pad X8b 4+128 GB modeli 6 bin 999 lira fiyatıyla karne hediyesi arayan aileler için öne çıkıyor.

Çevrim dışı satış kanallarında ise Honor Pad 10, 30 Haziran'a kadar 16 bin 999 lira tavan fiyatla, Honor Pad X8b 4+128 GB modeli ise 8 bin 999 lira tavan fiyatla kullanıcılarla buluşuyor.