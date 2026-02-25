Honor'dan MWC 2026'da Yapay Zeka Destekli Yeni Ürünler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Honor'dan MWC 2026'da Yapay Zeka Destekli Yeni Ürünler

25.02.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honor, MWC 2026'da ALPHA PLAN ile yeni akıllı cihazlarını tanıtacak. Robot Phone ve Magic V6 öne çıkıyor.

Honor, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2026 kapsamında yapay zeka destekli yeni ürün ekosistemini tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, MWC 2026'da gerçekleştireceği lansmanla "ALPHA PLAN" stratejisinin çıktıları konumundaki yeni cihazlarını sergileyecek.

Yeni cihaz ailesi, mobil cihazları pasif donanımlar olmaktan çıkararak çevreyi algılayan, kullanıcıyı anlayan ve proaktif şekilde hareket eden akıllı sistemlere dönüştürmeyi hedefliyor.

ALPHA PLAN yol haritası, insan merkezli yapay zeka yaklaşımı, açık işbirliği modeli ve cihazlar arası bütüncül entegrasyon üzerine inşa ediliyor. Honor, bu yıl itibarıyla yalnızca yüksek performanslı akıllı telefonlar üreten bir marka olmanın ötesine geçerek yapay zeka destekli cihaz ekosistemi şirketine dönüşümünü hızlandırmayı planlıyor.

Etkinlikte, yapay zekayı robotik bir kamerayla birleştiren "Robot Phone", katlanabilir model "Magic V6" ve Snapdragon Gen 5 platformuna sahip tablet "Magic Pad 4"ün tanıtımı yapılacak.

Geri bildirim verebiliyor

Robot Phone, ALPHA PLAN'in "akıllı cihaz" fazının ilk temsilcisi olarak konumlanıyor. ARRI işbirliğiyle geliştirilen görüntüleme altyapısına sahip Robot Phone, "gimbal" benzeri hareketli mekanik yapısıyla kullanıcıyı gerçek zamanlı algılayıp odakta tutabiliyor.

Kadrajı dinamik biçimde yeniden konumlandırarak çekim sırasında manuel müdahale ihtiyacını azaltan cihaz, sahneyi ve ortam koşullarını değerlendiren yapay zeka altyapısı sayesinde fiziksel yönelimler ve başlık hareketleriyle geri bildirim verebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle vlog, canlı yayın ve sosyal medya içerik üretiminde mobil cihazı pasif bir kayıt aracının ötesine taşıyarak, sahneyi anlayan ve tepki verebilen otonom bir çekim asistanına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yeni katlanabilir model Magic V6 ise segmentinde tasarım ve batarya mühendisliğini bir arada ele alan bir model olarak konumlanıyor. Şirketin geliştirdiği silikon-karbon batarya teknolojisi, daha yüksek enerji yoğunluğunu kompakt bir hücre mimarisi içinde sunarak cihazın ultra ince formunu korurken, uzun süreli kullanım performansı sağlamasına imkan tanıyor.

Gelişmiş güç yönetim sistemiyle desteklenen yeni mimari, uzun vadeli batarya sağlığını korumayı hedefliyor. Yoğun kullanım senaryolarında istikrarlı ve sürdürülebilir performans sunmayı amaçlayan Magic V6, geliştirilmiş menteşe yapısı, optimize edilmiş ekran dayanıklılığı ve çoklu görev odaklı yazılım entegrasyonuyla üretkenlik ve premium deneyimi bir arada sunuyor.

Şirketin fiziksel yapay zeka vizyonu kapsamında hareketleri algılayıp kaydedebilen "Becerikli El" sistemi ve "Robot Robert" de MWC 2026 sahnesinde yer alacak.

Honor, 1 Mart'ta gerçekleştireceği küresel lansman etkinliğinde Robot Phone, Magic V6 ve Magic Pad 4 modellerini resmi olarak tanıtacak. Etkinlik, TSI 15.00'te HONOR'un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. 2-5 Mart tarihleri arasında da MWC Barcelona'da yeni ürünler kullanıcılarla buluşacak.

Kaynak: AA

Mobil Dünya Kongresi, Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honor'dan MWC 2026'da Yapay Zeka Destekli Yeni Ürünler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:24:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Honor'dan MWC 2026'da Yapay Zeka Destekli Yeni Ürünler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.