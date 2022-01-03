Honor'dan tüketicileri en çok mutlu eden şeylere ilişkin araştırma

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, "Honor Your Smile" kampanyası kapsamında geçen yıl tüketicileri en çok mutlu eden şeyleri ve 2022'den beklentileri içeren bir rapor açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, TikTok üzerinden başlattığı "meydan okumayla" tüm dünyada herkesi pozitifliğe teşvik eden Honor'un küresel araştırmasına göre, 2021'de insanların yüzünü en çok güldüren konuların başında yüzde 36 ile aile/çocuklarla geçirilen zaman, yüzde 27 ile güzel günleri hatırlatan bir şarkı dinlemek ve yine yüzde 27 ile eski fotoğraflara bakmak gibi aktiviteler geliyor.

2022'den en büyük beklentiler arasında ise yüzde 40 ile en sevdiklerinle/aile ile vakit geçirmek, yüzde 39 ile tatile çıkmak, yüzde 36 ile seyahat edebilmek ve yüzde 16 ile farklı kültürleri tanımak geliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden 8 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların yüzde 19'u 2021'in en güzel anlarından birini, tanımadığı bir kişinin kendisine gülümsemesi olarak cevapladı.

İnsanların yüzünü en çok çocukları güldürdü

Araştırmaya göre, insanların yüzünü en çok güldüren 10 şey; çocukları (yüzde 36), arkadaşlarla vakit geçirmek (yüzde 35), sarılmak ve öpüşmek (yüzde 29), karantinadan sonra sevdiklerini tekrar görebilmek (yüzde 29), güneşli havada oturmak (yüzde 27), daha iyi günleri hatırlatan bir şarkı duymak (yüzde 27), eski anıların fotoğraflarına bakmak (yüzde 27), evcil hayvanlarla oynamak (yüzde 26), doğayla yeniden bağlantı kurabilmek (yüzde 24) ve bir yabancının kişiye gülümsemesi (yüzde 19) oldu.

2022'den en çok beklenenlerin başında kişilerin sevdikleriyle vakit geçirmesi gelirken, sağlıklı yaşama ve çevreye daha fazla özen gösterme konusu da öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 26'sı 2022'de yeni bir sağlık/fitness hedefine ulaşmak isterken, yüzde 23'ü ise 2022'de dünya ve çevre açısından daha iyi bir gelecek umut ediyor.

İnsanların 2022'de dört gözle beklediği 10 an arasında ise aileyle birlikte olmak (yüzde 40), tatile çıkmak (yüzde 39), seyahat edebilmek (yüzde 36), arkadaşlarla vakit geçirmek (yüzde 32), arkadaşlar veya aile ile yeni anılar biriktirmek (yüzde 29), yeni bir sağlık ve ya zindelik hedefine ulaşmak (yüzde 26), çevre için daha parlak bir gelecek (yüzde 23), yeni bir iş bulmak (yüzde 21), karantinadan sonra sevdiklerini tekrar görebilmek (yüzde 21) ve farklı kültürleri yeniden deneyimlemek (yüzde 16) yer alıyor.

Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, "Honor olarak, tüm dünya için zor bir yılı geride bırakırken iş arkadaşlarımızın, ortaklarımızın ve küresel müşterilerimizin pozitifliği sayesinde, tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştırma sözümüzü yerine getirebildik. Şimdi önümüzde heyecan verici bir yeni yıl var. Bu kampanya ile dünyanın her yerinde insanları gülümseten mutlu anları kutlamak istedik. Yeni yıldan ve başlangıçlardan umutlu olmayı aşılamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.