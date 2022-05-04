Hopi'de "fırsat eklentisi" dönemi başladı - Son Dakika
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Hopi'de "fırsat eklentisi" dönemi başladı

04.05.2022 10:06
Hopi'de "fırsat eklentisi" dönemi başladı

Hopi, kullanıcılarına sunduğu kişiselleştirilmiş, ayrıcalıklı, harcarken kazandıran alışveriş deneyimine yeni bir uygulama daha ekledi.

Hopi, kullanıcılarına sunduğu kişiselleştirilmiş, ayrıcalıklı, harcarken kazandıran alışveriş deneyimine yeni bir uygulama daha ekledi.

Hopi açıklamasına göre, Hopi, yaklaşık 13 milyon kullanıcısının, alışveriş yaptığı markadaki en kazançlı kampanyaları anında keşfetmesine, ona özel indirim ve paracık kazandıran avantajlı tekliflerden faydalanmasına imkan veren "Hopi fırsat eklentisini" geliştirdi.

Hopi, daha keyifli, basit ve sade bir alışveriş deneyimi yaşatma hedefiyle tasarladığı fırsat eklentisi sayesinde, kullanıcılarına 40'ı aşkın kategoriden 250'den fazla markadaki indirim ve paracık kazandıran teklifleri bilgisayarda alışveriş yaparken de anlık sunabilecek.

İnternet tarayıcısında bulunan Chrome Web Mağazası aracılığıyla kolayca yüklenebilen Hopi fırsat eklentisi, kullanıcının sahip olduğu paracıkları göstererek alışverişini avantajlı bir şekilde yapmasını da sağlıyor.

Hopi fırsat eklentisi için Chrome Web Mağazası'nda Hopi'yi aratarak Hopi Extension'ı indirmek ve uygulamayı aktif hale getirmek için "Chrome'a Ekle" butonuna tıklamak yeterli.

Doğrudan web tarayıcısına inecek olan uygulama, indirme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak kullanıma hazır hale geliyor.

YORUMLAR
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alışveriş, Chrome, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hopi'de 'fırsat eklentisi' dönemi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hopi'de "fırsat eklentisi" dönemi başladı - Son Dakika
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