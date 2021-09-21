Erzurum'da süt ürünleri sektörüne KUDAKA'dan 2 milyon 630 bin liralık destek

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (KUDAKA) yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan Horasan Belediyesi'ne ait "Süt Toplama ve İşleme Merkezi" projesinin sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KUDAKA tarafından yürütülen SOGEP çerçevesinde onaylanan Horasan Belediyesine ait "Süt Toplama ve İşleme Merkezi" projesinin destek sözleşmesi, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam arasında imzalandı.

Toplam bütçesi yaklaşık 2 milyon 630 bin lira olan ve 2 milyon 350 bin lirası SOGEP kapsamında finanse edilecek projeyle Horasan Belediyesine ait olan atıl durumdaki 500 metrekarelik tesiste inşaat işleri tamamlanarak bölgede çiğ süt toplama ve işleme faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla butik mandıra kurulacak.

Tesiste gıda mühendisi, süt toplama görevlisi ve üretim işçileri olmak üzere ilk etapta 10 kişi istihdam edilecek.

İlçede, çiğ sütün hijyen koşullarının sağlanması ve korunması açısından uygun şartlarda toplanamaması, muhafaza edilememesi ve taşınamaması nedeniyle süt sektöründen beklenen ekonomik katma değer arzu edilen düzeyde gerçekleşmediğinden Horasan Belediyesi, ilçe genelinde üretilen sütün bu değerler açısından istenen koşullarda toplanıp işlenmesi görevini üstlenecek.

Tarım, hayvancılık sektörlerine yapılacak bu stratejik yatırım ile ilçedeki ticaret ve sanayi sektörleri gelişimi de tetiklenip ilçenin en önemli sorunlarından olan göç problemine çözüm sağlanacak ve kişi başına düşen gelir artırılarak Horasan ilçesinde yaşam daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.