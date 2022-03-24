HOST Istanbul 2022'nin yurt dışından profesyonel ziyaretçi sayısı 3 kat arttı - Son Dakika
Üye Girişi

HOST Istanbul 2022'nin yurt dışından profesyonel ziyaretçi sayısı 3 kat arttı

24.03.2022 17:15
HOST Istanbul 2022'nin yurt dışından profesyonel ziyaretçi sayısı 3 kat arttı

Türkiye ev ve mutfak eşyası sektörünün temsilcilerini bir araya getiren HOST Istanbul 2022'nin yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçi sayısı bir önceki fuara göre 3 kat arttı.

Türkiye ev ve mutfak eşyası sektörünün temsilcilerini bir araya getiren HOST Istanbul 2022'nin yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçi sayısı bir önceki fuara göre 3 kat arttı.

HOST Istanbul'dan yapılan açıklamaya göre, fuar, Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 15'incisi düzenlenen fuarda, tamamı yerli toplam 303 katılımcı firma, yeni ürün, tasarım ve koleksiyonlarını Türkiye ile birlikte 102 ülkeden 12 bin 770 profesyonel ziyaretçiyle buluşturdu.

Türkiye ev ve mutfak eşyası sektörünün yerli üreticilerini, Amerika, Orta ve Batı Avrupa, Orta Doğu, Afrika, BDT, Balkan ülkeleri ve Asya-Pasifik ülkelerinden sektör profesyonelleriyle bir araya getiren fuar, yurt dışından 4 bin 588 ziyaretçiyi ağırladı.

HOST Istanbul'un bir sonraki buluşması, 9-12 Mart 2023'te yapılacak. 40 bin metrekare alanda, tamamı yerli 400 firmanın katılmasının hedeflendiği HOST Istanbul 2023'ü, yurt içi ve dışından 15 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
İstanbul Mücevher Fuarı kapılarını açtı İstanbul Mücevher Fuarı kapılarını açtı 'Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ekonomik Kalkınma Konferansı' İstanbul'da düzenlendi 'Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ekonomik Kalkınma Konferansı' İstanbul'da düzenlendi

Beylikdüzü, İstanbul, Türkiye, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HOST Istanbul 2022'nin yurt dışından profesyonel ziyaretçi sayısı 3 kat arttı - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: HOST Istanbul 2022'nin yurt dışından profesyonel ziyaretçi sayısı 3 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement