HOST Istanbul 2022'nin yurt dışından profesyonel ziyaretçi sayısı 3 kat arttı - Son Dakika

Türkiye ev ve mutfak eşyası sektörünün temsilcilerini bir araya getiren HOST Istanbul 2022'nin yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçi sayısı bir önceki fuara göre 3 kat arttı.

HOST Istanbul'dan yapılan açıklamaya göre, fuar, Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 15'incisi düzenlenen fuarda, tamamı yerli toplam 303 katılımcı firma, yeni ürün, tasarım ve koleksiyonlarını Türkiye ile birlikte 102 ülkeden 12 bin 770 profesyonel ziyaretçiyle buluşturdu.

Türkiye ev ve mutfak eşyası sektörünün yerli üreticilerini, Amerika, Orta ve Batı Avrupa, Orta Doğu, Afrika, BDT, Balkan ülkeleri ve Asya-Pasifik ülkelerinden sektör profesyonelleriyle bir araya getiren fuar, yurt dışından 4 bin 588 ziyaretçiyi ağırladı.

HOST Istanbul'un bir sonraki buluşması, 9-12 Mart 2023'te yapılacak. 40 bin metrekare alanda, tamamı yerli 400 firmanın katılmasının hedeflendiği HOST Istanbul 2023'ü, yurt içi ve dışından 15 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.