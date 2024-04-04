Hotel Show 2024 Turizm Sektörünü Bir Araya Getirdi

Ekonomi

Turizm sektörü temsilcilerini sezon öncesinde bir araya getiren Hotel Show 2024, düzenlenen törenin ardından kapılarını misafirlere açtı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Turizm Teknik Müdürler Derneği (TTMD) ve Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği (KAHDER), MSL Global Turizm iş birliğiyle Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. destekleriyle düzenlenen etkinlik; gıda-içecek, konaklama, teknik ve ağırlama ekipmanları satan firmalar ile otel yöneticilerinin buluşmasına olanak sağlıyor.

Fuarın açılışında konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Turizm gelişen bir sektör ve gelişen bu sektörde, gelişmelerin bilinmesi lazım. Bodrum modern bir ilçemiz, Türkiye'nin en önemli ilçelerinden birisi, Bodrum'a yakışır bir şekilde Hotel Show 2024 geliştirmeye devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Fethiyeli otelcilerimize ve Güney Ege Otelciler Derneği Başkanına 'hoş geldiniz' demek istiyorum. Tedarikçi ile tüketiciyi buluşturan bu etkinlik, bugün iktisadi hayatın içinde şehirlerin ve ülkelerin ekonomisinde tartışılmaz bir yere ve öneme sahiptir. Organizasyona emek veren ve katılım gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz açısından kazanımları yüksek bir etkinlik olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bodrum Esnaf Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Murat Özkaya, "Bu oluşumu sağlayan ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonların ülke ekonomisine, Bodrum ekonomisine katkısının büyük olduğuna inanıyoruz. Bodrum Esnaf Odası olarak bu tür etkinliklere desteğimiz her zaman devam edecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Sektörün önde gelen tedarikçilerinin katılım sağladığı ve yenilikçi ürünlerin sergilendiği Hotel Show 2024'te ayrıca panel ve sunumlarla birlikte, işletmeciler konaklama sektöründeki yenilikleri, sektör liderlerinden gelecek önerileri ve deneyim paylaşımlarını dinleme şansına sahip olacaklar.

Hotel Show 2024'te; endüstriyel mutfak, endüstriyel çamaşır makinaları, dekorasyon malzemeleri, otel tekstili, mobilya, buklet ve sarf malzeme ekipmanları, aydınlatma ürünleri, asansör, bilişim sistemleri, elektronik sistem araçları, park, bahçe, plaj ve peyzaj malzemeleri, elektrikli araçlar - sigorta çözümleri, operasyonel araç kiralama, golf proje geliştirme - profesyonel spor aletleri, profesyonel led ekran sistemleri, oda kartı ve havlu kartları, yangın söndürme ekipmanları, gıda ve içecek tedarikçileri, akıllı kart ve kilit sistemleri, kahve ve kahve makineleri gibi birçok ürün ve ekipman ile ilgili firmalar yer alıyor.

5 Nisan Cuma akşamına kadar ücretsiz olarak ziyaret edilecek olan Hotel Show 2024'ün açılışına; Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Güney Ege Otelciler Derneği Başkanı Mustafa Deliveli, TÜRSAB Bodrum BTK Başkanı Mustafa Demir, Bodrum Turizm Teknik Müdürler Derneği Başkanı Adem Bakır, Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği Başkanı Zeliha Tunca, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Semai Yaman, Bodrum Esnaf Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özkaya, Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Göztepe başta olmak üzere sektör temsilcileri katıldı. - MUĞLA