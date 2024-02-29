HP'nin geliri beklentilerin altında kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

HP'nin geliri beklentilerin altında kaldı

ABD merkezli bilgi işlem donanımları üreticisi Hewlett Packard'ın (HP) geliri, 31 Ocak'ta sona eren üç aylık dönemde 13,2 milyar dolara geriledi. Şirketin net karı ise aynı dönemde yüzde 33 artışla 622 milyon dolar oldu. HP Üst Yöneticisi Enrique Lores, piyasa toparlandıkça büyümeyi hızlandırmak için iyi bir konumda olduklarını ifade etti.

29.02.2024 04:35  Güncelleme: 04:37
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NEW ABD merkezli bilgi işlem donanımları üreticisi Hewlett Packard'ın (HP) geliri, 31 Ocak'ta sona eren üç aylık dönemde 13,2 milyar dolara gerilerken, beklentilerin altında kaldı.

HP, 2024 mali yılının ilk çeyreği olarak adlandırdığı, 31 Ocak 2024'te sona eren üç aylık döneme dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre HP'nin gelirleri söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 4,4 düşerek 13,2 milyar dolara indi. Analist beklentileri, şirketin 13,6 milyar dolar gelir kaydetmesi yönündeydi.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yüzde 33 artışla 622 milyon dolar oldu.

HP'nin 2023 mali yılının ilk çeyreğinde 73 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 81 sente yükseldi.

Şirketin finansal sonuçlarına dair açıklamasında görüşlerine yer verilen HP Üst Yöneticisi Enrique Lores, bu dönemde sağlam kar atışı gördüklerini ve piyasa toparlandıkça büyümeyi hızlandırmak için iyi bir konumda olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi HP'nin geliri beklentilerin altında kaldı - Son Dakika

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