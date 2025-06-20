Huawei, 5G-Advanced ile Yapay Zeka Destekli Hizmetler Tanıttı

Huawei, 5G-Advanced teknolojisi ile yapay zeka destekli senaryolara dayalı yeni servislerini Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Mobile World Congress (MWC) 2025'te tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Akıllı Dünyayı Hızlandırmak" temasıyla gerçekleştirilen fuarda, Çin'in üç büyük mobil operatörüyle geliştirilen projeler hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için çeşitli hizmetler sunuyor.

Huawei, bu projeler kapsamında yapay zeka tabanlı içerikler, yüksek hızlı oyun deneyimi, 3D yayınlar ve endüstriyel otomasyon gibi farklı senaryolarda "AI-to-X" çözümlerini başarıyla hayata geçiriyor.

Şirket ayrıca ev internetinden taşıyıcı şebekelere kadar tüm ağ katmanlarını kapsayan yeni "AI Ultra-Broadband" çözümünü de fuar kapsamında duyurdu. Bu çözüm, uçtan uca yapay zeka entegrasyonu ile ağların daha hızlı, verimli ve otonom çalışmasını hedefliyor.

Yapay zeka destekli ağlar yeni imkanlar sunuyor

Çin'de 300'den fazla şehirde aktif hale getirilen 5G-A teknolojisinin 30'dan fazla eyalette 10 milyonu aşkın abonesi bulunuyor. Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgelerindeki operatörlerin de kullanıcı deneyimine odaklı paketlerle bu teknolojiye geçişi hızlandırılıyor.

Huawei, yeni dönemde yapay zeka destekli hizmetlerin hem kullanıcı memnuniyetini artıracağını hem de mobil operatörler için yeni gelir modelleri yaratacağını öngörüyor. Şirket, yapay zeka destekli ağların trafik tahmini, otomatik arıza yönetimi ve bant genişliği optimizasyonu gibi alanlarda sağladığı avantajlara dikkati çekti.

Fuar kapsamında, mobil operatörlerin güçlü ağ ve bilişim altyapılarını yapay zeka ile birleştirerek daha kişiselleştirilmiş ve yüksek kaliteli servisler sunabileceği vurgulandı. Ayrıca akıllı evlerde cihazlar arası uyum, araç içi deneyimler ve işletmelere yönelik yapay zeka tabanlı üretim ile karar destek sistemleri, şirketin öne çıkardığı çözümler arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eric Xu, telekomünikasyon sektörünün durağan bir döneme girdiğini ancak yapay zeka ve bağlantılı servislerle yeni büyüme alanlarının oluştuğunu belirtti.

Xu, yapay zeka çözümlerinin getirdiği yenilik ve avantajlara değinerek, yüksek çözünürlüklü içeriklerin artması, 5G'nin araçlara taşınması ve küçük işletmeler için fiber altyapının güçlendirilmesi gibi alanlara dikkati çekti.