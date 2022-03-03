Huawei'den yeni MateBook D15 R5 - Son Dakika
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Huawei'den yeni MateBook D15 R5

03.03.2022 13:37
Huawei'den yeni MateBook D15 R5

Yeni Huawei MateBook D15 R5, serisinin klasik görünümünü korurken, içinde yeni donanımlar barındırıyor.

Yeni Huawei MateBook D15 R5, serisinin klasik görünümünü korurken, içinde yeni donanımlar barındırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AMD Ryzen 5 5500U işlemci ve Huawei Share tarafından desteklenen tüm senaryo bağlantılarına kadar ince ve hafif güç merkezi, profesyoneller için yeni bir akıllı üretkenlik deneyimi sunuyor.

MateBook Serisi'nin zarif görünümünü koruyan MateBook D15 R5'in tasarımındaki her detay belli bir amaç doğrultusunda geliştirildi.

Akıllı telefonun dokunmatik kontrol sensöründen ilham alan şirket, Huawei Free Touch dokunmatik yüzey tasarımını daha tutarlı bir his ve kontrol deneyimi sunan çok geniş tıklanabilir alana sahip MateBook D15 R5'e de dahil etti.

Ayrıca Huawei hem duyu hem de dokunma konusunda entegre işlevli bir deneyim için Huawei Share alanını dokunmatik yüzeye yerleştirdi. Bu özellikler bir araya gelerek kullanıcıların dizüstü bilgisayarla yüksek üretkenlik elde etmelerine yardımcı oluyor.

Daha kolay ve akıllı bağlantı

MateBook D15 R5, yenilenen Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

MateBook D15 R5 ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakını da barındırıyor.

MateBook D15 R5, ince çerçeve ve yüzde 87'lik yüksek ekran- gövde oranına sahip FullView ekran bulunuyor. Yeni nesil MateBook D15 R5, gelişmiş performansı, verimliliği, yeni akıllı ısı yayma sistemi, Huawei Free Touch dokunmatik yüzey tasarımı ve Çoklu Ekran İş Birliği özellikleriyle çalışan profesyoneller için öne çıkıyor.

MateBook D15 R5, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. Cihazın 42 WH pili sayesinde, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek mümkün. Cihaz ayrıca, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilen 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei'den yeni MateBook D15 R5 - Son Dakika


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