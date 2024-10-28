Huawei Forumları İstanbul'da - Son Dakika
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Ekonomi

Huawei Forumları İstanbul'da

Huawei, İstanbul'da 3 forum düzenleyerek BT uzmanlarını, iş ortaklarını ve medyayı bir araya getirecek.

28.10.2024 14:19
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Huawei, İstanbul'da düzenlenecek üç büyük forumda, küresel bilgi teknolojileri (BT) yöneticilerini, iş ortaklarını, sektör uzmanlarını ve medya temsilcilerini bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Mobil Genişbant Forumu (MBBF)", "Ultra Genişbant Forumu (UBBF)" ve "Operasyon Dönüşüm Forumu (OTF)" 30 Ekim - 1 Kasım arasında eş zamanlı olarak Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, mobil genişbant ve ultra genişbant çözümlerinden akıllı operasyonlara kadar birçok yeniliği kapsayacak ve Huawei'in 5.5G, F5.5G, Net5.5G ve yapay zeka destekli akıllı operasyon çözümlerini katılımcılarla paylaşacak.

MBBF, mobil yapay zeka uygulamalarıyla 5.5G'nin entegrasyonunu ve bu teknolojilerin iş dünyasına nasıl değer katabileceği üzerinde dururken, mobil yapay zeka çağında 5.5G'nin geleceğini ele alacak.

Huawei'in küresel teknoloji etkinlikleri, UBBF ile devam edecek. UBBF, ultra genişbant ağların akıllı dünyaya nasıl hizmet edeceğine odaklanacak. Forum, yapay zeka destekli optik ve akıllı IP ağlarının çok yönlü etkilerini ele alarak, buna bağlı yeni iş fırsatlarından nasıl faydalanılabileceğini ve yapay zekanın bu gelişimi nasıl destekleyeceğine odaklanacak.

Aynı tarihlerde eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan OTF ise akıllı çağda yeni müşteri deneyimlerine ve büyüme fırsatlarına odaklanacak. Zirvede, kullanıcı deneyimlerini gelire dönüştürmek ve bu gelirleri artıracak yeni fırsatlar, detaylı bir şekilde ele alınacak.

Huawei'in sektöre yönelik son yeniliklerini ve çözümlerini paylaşacağı bu üç zirve, teknoloji dünyasının paydaşlarını İstanbul'da bir araya getirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Huawei Forumları İstanbul'da - Son Dakika

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