Huawei Next-Image 2022 Türkiye fotoğraf yarışması başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Huawei Next-Image 2022 Türkiye fotoğraf yarışması başladı

05.10.2022 14:20
Huawei Next-Image 2022 Türkiye fotoğraf yarışması başladı

Huawei Next-Image 2022 Türkiye fotoğraf yarışması başladı.

Huawei Next-Image 2022 Türkiye fotoğraf yarışması başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından beri gelenekleşen Huawei Next-Image fotoğraf yarışması, bu yıl 4 Ekim-15 Kasım'da yapılıyor. Kazananlar, 29 Kasım'da açıklanacak.

Huawei'nin Next-Image fotoğrafçılık projesinin önemli bir parçası olarak her yıl Next-Image yarışması, dünya çapındaki Huawei cep telefonu kullanıcılarına yeni bir görsel kültür yaratma konusunda ilham vermeyi hedefliyor.

Huawei, "Next Image" konseptini büyüyen yeni bir fotoğrafçılık okulunu temsil eden bir konsept oluşturmak için ortaya koyuyor.

Dün başvuruları açılan yarışmaya 15 Kasım 2022'ye kadar gönderim yapılabilecek. Gönderimler kapandıktan sonra 2 haftalık değerlendirme sürecine girecek jüri üyeleri, 29 Kasım 2022'de Next-Image yarışmasının genel klasman ve kategori kazananlarını açıklayacak.

Yarışmada 8 ayrı kategoriye katılım yapılabilecek

Huawei Türkiye Topluluk Sayfası'nın katılımcıların fotoğraflarını göndermeleri için resmi platform olduğu yarışmaya bir katılımcı, 30'dan fazla fotoğraf veya video gönderemeyecek. Gönderilmesi halinde katılımcının ilk 30 paylaşımı kabul edilip yarışmaya dahil edilecek ve geri kalan gönderiler geçersiz sayılacak. Next-Image 2022 Türkiye yarışması ve kategori kazananları Huawei Türkiye jürisi tarafından kullanıcılar tarafından gönderilen fotoğraf ve videolar arasından seçilecek. Huawei topluluğu ve adaylarının seçimi, Huawei Topluluğu ekibi ve resmi tasarımcılar tarafından yapılacak değerlendirme, gönderilerin estetik görünüşü, yaratıcılığı, sosyal değeri ve yarışma temasına uygunluğu noktalarına dikkat edilerek yapılacak.

Katılımcıların yarışmaya gönderdikleri fotoğraf ve video yaratımları, "Moda ve Sanat", "Manzara", "Sıfatlar", "Spor", "Merhaba Hayat", "Hareket", "Hikaye" ve "Hikaye Anlatımı (video)" kategorisinde değerlendirilecek.

Huawei Topluluğu Özel Ödülleri

Yarışmanın genel klasmanda şampiyonuna Huawei nova 10 Pro akıllı telefon, genel klasman ikincisine nova 10 akıllı telefon, üçüncüsüne ise nova Y90 akıllı telefon ödülleri hediye edilecek.

Ayrıca, her bir kategorinin birincilerine Huawei MatePad T10S tablet, ikincilerine Huawei Band 6, üçüncülerine ise Huawei FreeBuds 3 hediye edilecek.

YORUMLAR
500
Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0 mağlup etti Yonca Evcimik: Türkiye'nin İlk Rap Şarkısı Bandıra Bandıra'ydı Yonca Evcimik: Türkiye'nin İlk Rap Şarkısı Bandıra Bandıra'ydı ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN KENDİ İLİNİZE YATIRIM YAPIN ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN KENDİ İLİNİZE YATIRIM YAPIN
Kaynak: AA

Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Huawei Next-Image 2022 Türkiye fotoğraf yarışması başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:27 Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 20:29:23. #1.13#
SON DAKİKA: Huawei Next-Image 2022 Türkiye fotoğraf yarışması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement