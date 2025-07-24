Huawei Pura 80 Pro Ön Satışı 5 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Huawei Pura 80 Pro Ön Satışı 5 Ağustos'ta Başlıyor

24.07.2025 11:27
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Huawei, Pura 80 serisi Pro ve Ultra modellerinin ön satışını 5 Ağustos'ta başlatacak.

Huawei, Pura 80 serisinin Türkiye'deki ön satış sürecini 5 Ağustos'ta başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin yeni amiral gemisi modelleri Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra'nın tüm teknik özellikleri resmi internet sitesinde yayımlandı. Pura 80 Pro modelinin ön sipariş süreci 5 Ağustos'ta başlayacak.

Huawei Pura 80 Pro modelinde, 1 inç boyutunda ultra aydınlatma kamerası ve değişken diyafram açıklığına sahip lens bulunuyor. Model, düşük ışık koşullarında görüntü kalitesini artırmayı hedefliyor. Pura 80 Ultra modeli ise sektörde ilk kez sunulan "Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera" sistemiyle dikkati çekiyor. Bu sistem, 3,7x ve 9,4x optik yakınlaştırma arasında geçiş yapılmasına olanak tanıyor.

Her iki model de yapay zeka destekli kullanıcı deneyimleri ve yeni tasarım anlayışıyla tanıtıldı. Cihazların teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılar Huawei'nin resmi internet sitesinden incelenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei CBG Türkiye Marka Pazarlama Müdürü Mustafa Can Akbaş, Türkiye'deki teknoloji tutkunlarının Pura serisinin en üst düzey iki versiyonu olan Pro ve Ultra modellerine kavuşacağını müjdeledi.

Cihazların "son derece rekabetçi bir fiyatla" sunulacağını belirten Akbaş, 5 Ağustos'ta ilk olarak Pura 80 Pro modelinin ön siparişe açılacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Huawei, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Huawei Pura 80 Pro Ön Satışı 5 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika

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