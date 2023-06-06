Hükümet kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Fatih Portakal, asgari ücret için rakam verdi - Son Dakika
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Hükümet kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Fatih Portakal, asgari ücret için rakam verdi

06.06.2023 11:43

Asgari ücret, emekli ve memur zammıyla ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak gazeteci Fatih Portakal, dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında aldığı kulis bilgisini paylaşarak 11.500 TL olacağını ifade etti.

Tüm gözler emekli ve memur zammına çevrilmişken asgari ücretliler de temmuz ayında yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. 2023'ün başında yapılan zam sonrası asgari ücret 8 bin 506 liraya yükselmişti.

Sözcü TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Portakal, hükümet kaynaklarından bilgi edindiğini yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etti.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hükümet kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Fatih Portakal, asgari ücret için rakam verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hükümet kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Fatih Portakal, asgari ücret için rakam verdi - Son Dakika
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