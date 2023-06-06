Hükümet kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Fatih Portakal, asgari ücret için rakam verdi

Tüm gözler emekli ve memur zammına çevrilmişken asgari ücretliler de temmuz ayında yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. 2023'ün başında yapılan zam sonrası asgari ücret 8 bin 506 liraya yükselmişti.

Sözcü TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Portakal, hükümet kaynaklarından bilgi edindiğini yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etti.