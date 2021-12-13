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Hükümete çağrıda bulunan esnaflar: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı - Son Dakika

Hükümete çağrıda bulunan esnaflar: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı

13.12.2021 11:55
Hükümete çağrıda bulunan esnaflar: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Ocak 2022'den itibaren vergi, harç ve cezaların artışı için hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 36,2'ye çıktığını ifade ederek, "Yeniden değerleme oranı, hesaplananın yarısını aşmayacak şekilde uygulanmalı veya bu yıl artırılmamalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi, harç ve cezaları kapsayan yeniden değerleme oranına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Palandöken, tüm maktu vergi, harç ve idari para cezalarının yılbaşından itibaren yüzde 36,2 oranında zamlanacağını ifade ederek, "Enflasyonun yükseldiği bu dönemde vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması esnaf ve sanatkarların mali yükünü çok artıracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 25 oranında uygulanmasına karar verilen motorlu taşıtlar vergisi dışında kalan diğer vergi ve cezaların bir seferliğe mahsus olmak üzere yeniden değerleme oranı, hesaplananın yarısını aşmayacak şekilde uygulanmalı veya bu yıl artırılmamalı" ifadelerine yer verdi.

TESK Başkanı Palandöken: 'Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı'
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken

"GİRDİ MALİYETLERİNİ DAHA FAZLA YÜKSELTECEK DÜZENLEMELER YAPILMAMALI"

Döviz kurlarındaki artışın başta akaryakıt olmak üzere esnaf ve sanatkarların girdi maliyetlerini yükselttiğini belirten TESK Başkanı Palandöken, "Esnaf artan girdi maliyetlerini satış fiyatına yansıtamıyor, fiyatları artırsa malını satamıyor, fiyatları artırmasa zararına satış yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir dönemde ancak gününü kurtarmaya çalışan esnafın bir de ödeyeceği vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması hem esnafın mali yükünü artıracak hem de enflasyonun daha da artmasına neden olacak. Bu nedenle bir defaya mahsus olmak üzere 2022 yılındaki vergi, harç ve cezaların artış oranı, kanunen hesaplanan yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli. Bu dönemde girdi maliyetlerini daha fazla yükseltecek düzenlemeler yapılmamalı" dedi.

Hükümete çağrıda bulunan esnaflar: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı

Bendevi Palandöken, Türkiye, Vergi, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hükümete çağrıda bulunan esnaflar: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hükümete çağrıda bulunan esnaflar: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı - Son Dakika
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