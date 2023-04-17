Hükümetten kamu çalışanlarına yeni öneri: 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam - Son Dakika
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Hükümetten kamu çalışanlarına yeni öneri: 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam

17.04.2023 15:56
Hükümetten kamu çalışanlarına yeni öneri: 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam

700 bin kamu görevlisini zam pazarlığında ikinci görüşme bitti. Toplantı sonrası Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı. Böylece hükümet tarafının teklifinde yükselme görülse de TÜRK-İŞ'in yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret talebinin bir hayli altında kaldı

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu söylemişti.

YENİ TEKLİF 12 BİN LİRA TAVAN ÜCRET VE İLK 6 AY YÜZDE 40 ZAM

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşme yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

İŞÇİLERİN TALEBİ 15 BİN LİRA TAVAN ÜCRET VE YÜZDE 45 ZAM

Atalay, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada işçi tarafının talebinin yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olduğunu belirterek, "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" diye konuşmuştu.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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Son Dakika: Hükümetten kamu işçisi içini yeni teklif: 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam Son Dakika: Hükümetten kamu işçisi içini yeni teklif: 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Türk İş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hükümetten kamu çalışanlarına yeni öneri: 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hükümetten kamu çalışanlarına yeni öneri: 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam - Son Dakika
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