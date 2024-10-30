Hükümlüler Kamu Yararına Çalışacak

Ekonomi

Samsun Valiliği ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol ile hükümlüler, kamu yararına işlerde çalışabilecek.

Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında hazırlanan 'Hükümlülerin Kamuya Yararlı İşlerde Çalıştırılmalarına İlişkin İş Birliği Protokolü' Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, İdari Hizmetler Şube Müdürü İbrahim Akpınar, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu ve Denetimli Serbestlik Uzmanı Ezgi Akın'ın katılımıyla imzalandı.

Protokolle haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen hükümlülerin kamu hizmetinde çalıştırılırken yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, hükümlülerin iyileştirilmeleri ve topluma uyum sağlamalarını teşvik etmek, kamu düzeninin sağlanmasına destek olmak, toplumu suça karşı korumak, üretken, verimli, kanunlara, nizamlara ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 51. maddesi gereğince hizmetler listesinin hazırlanmasının amaçlandığı belirtildi. - SAMSUN