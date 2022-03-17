Hurdacılar ve geri dönüşümcüler kümelenmek istiyor - Son Dakika
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Hurdacılar ve geri dönüşümcüler kümelenmek istiyor

17.03.2022 11:35
Hurdacılar ve geri dönüşümcüler kümelenmek istiyor

Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetimi, Van Ticaret ve Sanayi Odasını (Van TSO) ziyaret etti.

Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetimi, Van Ticaret ve Sanayi Odasını (Van TSO) ziyaret etti.

Ziyarette; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Balandi, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir ile Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhadi Kaval, başkan yardımcıları Mevlüt Seyyahoğlu ve Cemal Aşan yer aldı. Yapılan görüşmede; Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhadi Kaval ve başkan yardımcıları, kooperatif olarak yaşadıkları sorunları anlattılar. Kaval, "Yaşadığımız en büyük ve en önemli sorun, hurdacı ve geri dönüşümcü esnafının kümelenmiş bir alana sahip olmaması. Dağınık bir şekilde ve kent merkezinde hizmet veren bizler, bu anlamda mevcut üretimimizi geliştiremiyor ve çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde yürütemiyoruz. Bu noktada gerekli desteklerin sağlanarak kent merkezinden uzak, tüm hurdacı ve geri dönüşümcü esnafının yer aldığı bir siteye sahip olmak istiyoruz" dedi.

Yaşanan sorunla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise kümelenmiş iş alanlarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehrimiz var. Bu nedenle şehrimizde üretim yapan tüm iş kollarının kümelenmiş alanlarda hizmet vermesi gerekmektedir. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize alternatif modeller önerme ve hayata geçirilmesi noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Tüm iş alanlarında olduğu gibi hurdacı ve geri dönüşümcü esnafımızın da şehirden uzak bir şekilde kümelenmesi elzemdir. Esnafın büyümesi, üretimin artması ve sağlıklı bir çalışma alanı oluşturulması adına bir kümelenme modeli hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Hurdacı ve geri dönüşümcü esnafının kümelenmesi noktasında belediyelere çağrıda bulunan Takva, "Kent merkezinden uzak, ulaşımı daha rahat ve en önemlisi esnafımızın elverişli bir alanda hizmet verebilmesi adına başta Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. Üretimin, ekonomik katma değerin ve istihdamın artması adına kümelenmiş alanların sayısını artırmalı ve desteklemeliyiz" şeklinde konuştu. - VAN

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Ticaret, Takva, Tuşba, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hurdacılar ve geri dönüşümcüler kümelenmek istiyor - Son Dakika


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