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"Hurma zeytin"in hasadı başladı - Son Dakika

"Hurma zeytin"in hasadı başladı

02.12.2021 10:21
"Hurma zeytin"in hasadı başladı

Türkiye'de sadece Urla ve Karaburun Yarımadası'nda yetişen hurma zeytinin hasadı başladı.

Türkiye'de sadece Urla ve Karaburun Yarımadası'nda yetişen hurma zeytinin hasadı başladı. Dalından koparılıp tüketilebilen ve tuzlanmaya ihtiyaç duymayan hurma zeytin, eşsiz lezzeti ve taşıdığı besin değerleriyle özellikle tansiyon ve böbrek hastalarının tercihleri arasında yer alıyor.

İsmini hurma meyvesine benzerliğinden alan ve dalında tatlanan hurma zeytinin hasadı Urla ilçesinde başladı. Erkenci ağaçlarında yetişen hurma zeytin, eşsiz lezzeti ve yüksek besin değeriyle dikkat çekerken, tuzlanmaya ihtiyaç duymadığı için dalından koparılıp tüketilebiliyor. Hurma zeytinin en meşakkatli aşaması ise hasat aşaması. Bir ağaçta hem hurmalaşmış hem de hurmalaşmamış zeytinlerin bulunması sebebiyle hasat aşaması zeytinlerin tek tek koparılmasıyla yapılıyor. Hasat için belli aralıklarla bahçelere tekrar tekrar gitmek gerekebiliyor. Hurma zeytini tansiyon ve böbrek hastalarının yanı sıra sağlıklı beslenmeye dikkat edenler tercih ediyor.

Özel bir mantar yeşil zeytini hurma zeytine dönüştürüyor

Hurma zeytinlerle ilgili bilgi veren Kimyager Berna Didin, "Hurma zeytin, mikroklima iklimi etkisiyle Phoma Oleae adındaki bir mantarın zeytinleri ağaç üzerinde olgunlaştırmasıyla oluşuyor. Özellikle çiğ yağdığı zamanlarda çok daha fazla görebiliyoruz. Direkt dalından alıp yiyebildiğiniz için tuz oranı yok. Hurma zeytin sert bir zeytin değildir, sofralarda bulunan olgunlaşmış zeytinler gibi yumuşak bir zeytindir" dedi.

Dünyada dört bölgede yetişiyor

Zeytinin antioksidan özelliğinin hurma zeytinden alınabildiğini belirten Berna Didin, "Özellikle tansiyon, böbrek hastaları ve tuza karşı hassasiyeti olan insanlar hurma zeytini tercih ediyor. Çünkü diğer zeytinlerin bozulmaması için tuzlanması gerekiyor. İsteğe göre tuzlanabiliyor ve buzdolabında saklanması tercih ediliyor ama en lezzetli hali bu dönemdeki hali. Dünyada dört noktada hurma zeytin yetişiyor. Bunlar; Tiflis, Yunanistan, Karaburun ve Urla yarımadasında. Bunlar; Tiflis, Yunanistan, Karaburun ve Urla yarımadasıdır. Çevrelerinde de yetişebiliyor ama merkezi noktalar erkenci ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerdir" diye konuştu. - İZMİR

Hurma zeytin in hasadı başladı
Hurma zeytin in hasadı başladı
Hurma zeytin in hasadı başladı
Hurma zeytin in hasadı başladı
Hurma zeytin in hasadı başladı

Karaburun, Zeytin, Hurma, Urla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Hurma zeytin'in hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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