Hürmüz Boğazı'nda Geçici Ateşkeş

08.04.2026 13:44
IMO Genel Sekreteri Dominguez, ABD-İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Dominguez, ABD-İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Denizcilerin sağlığı ve refahı ile küresel denizcilik sektörü açısından Orta Doğu'da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladığını dile getiren Dominguez, "Hürmüz Boğazı üzerinden gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla uygun bir mekanizmanın hayata geçirilmesi için ilgili taraflarla halihazırda çalışıyorum. Şu an öncelik, seyrüsefer güvenliğini garanti altına alacak bir tahliyenin sağlanmasıdır." çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan 01.30'da ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

