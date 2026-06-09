Hürmüz Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Artıyor

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin "oldukça belirgin" bir şekilde arttığını ifade etti.

Wright, Atlantic Council tarafından düzenlenen Küresel Enerji Forumu'nda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin son durumuna ilişkin soruya Wright, "Oldukça belirgin bir şekilde arttığını söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Wright, petrol fiyatlarının yaşanan arz kesintisine rağmen beklendiği kadar yükselmemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bunun birden fazla nedeni olduğunu anlattı.

ABD'nin 30 ülkeyle koordinasyon içinde stratejik petrol rezervlerinden piyasaya petrol arzı sağladığını hatırlatan Wright, ABD'nin rezervlerden petrol satışı yapmadığını, bunun yerine takas yöntemi uyguladığını aktardı.

Wright, stratejik rezervlerden piyasaya arz sağlanmasının yanı sıra ABD ve diğer üretici ülkelerde petrol üretiminin de artırıldığını kaydetti.

Çin'in petrol talebindeki düşüşe de işaret eden Wright, ülkenin geçen ayki petrol ithalatının günlük 4 milyon varil olduğunu ve bu rakamın kriz öncesine göre daha düşük olduğunu belirtti.

Wright, Çin'deki düşüşün kalıcı talep kaybı anlamına gelmediğini, ülkenin daha önce stratejik petrol rezervlerini büyüttüğünü, rezervlerinden bir miktar petrol kullandığını ve rafineri faaliyetlerini azalttığını ifade etti.

Petrol fiyatlarının yaşanan hasarın boyutuna göre beklenenden düşük kaldığı değerlendirmesini kabul eden Wright, ABD'nin ve Orta Doğu'daki ortaklarının üretim kapasitesini artırmaya yönelik politikalarının piyasaları desteklediğini aktardı.

"Enerji akışlarının normale dönmesi aylar sürecek"

Chris Wright, bölgede kalıcı bir barışın sağlanması halinde enerji akışının ne kadar sürede normale döneceğine değinerek, normalleşmenin biraz zaman alacağını belirtti.

Gemilerin farklı rotalara yönlendirildiğini ve tedarik zincirlerinde kaymalar yaşandığını kaydeden Wright, "Enerji akışlarının normale dönmesinin aylar süreceğini düşünüyorum." dedi.

Wright, Körfez bölgesinden petrol ve doğal gazın yanı sıra kükürt, helyum, yağlar ve diğer kritik ürünlerin de ihraç edildiğini belirterek, "Modern ekonominin ne kadar dayanıklı olduğunu gördük, bu darbeleri hiç etkilenmeden değil ancak beklenenden çok daha sınırlı bir etkiyle absorbe etti." diye konuştu.

ABD Enerji Bakanı Wright, "Gelecek yıllarda çok parlak, iyi tedarik edilmiş bir enerji geleceği görüyoruz." dedi.