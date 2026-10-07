Hürmüz krizi sürerken IEA ülkeleri stratejik petrol rezervi salımını hızlandıracak - Son Dakika
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Hürmüz krizi sürerken IEA ülkeleri stratejik petrol rezervi salımını hızlandıracak

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IEA üyesi ülkeler, Hürmüz Boğazı krizinin enerji piyasalarındaki etkileri sürdüğü için stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürmeyi hızlandıracak. IEA Başkanı Fatih Birol, dizel stoklarına öncelik verileceğini ve bugüne kadar yaklaşık 325 milyon varilin salındığını bildirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkeler, Hürmüz Boğazı krizinin enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin devam etmesi nedeniyle stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesini hızlandıracak.

IEA Başkanı Fatih Birol, bugün düzenlenen IEA üyesi ülkeler toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, üye ülkelerin bu yıl martta alınan ortak eylem kararı kapsamında stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesinin hızlanacağını bildirdi.

Birol, dizel piyasalarında devam eden arz sıkışıklığı nedeniyle mümkün olduğu ölçüde dizel stoklarının piyasaya sürülmesine öncelik verileceğini kaydetti.

Katılımcıların IEA'nın Hürmüz Boğazı krizine yönelik adımlarını desteklediğini belirten Birol, üye ülkelerin martta alınan ortak eylem kapsamındaki taahhütlerini yinelediğini ifade etti.

Birol, katılımcıların G7 liderlerinin küresel enerji güvenliği ve piyasa istikrarına ilişkin son açıklamasını memnuniyetle karşıladığına değinerek, enerji ticaretinin serbest akışının önemini vurguladı.

Üye ülkelerin gelişmeleri gelecek hafta yapılması planlanan IEA Yönetim Kurulu toplantısında yeniden değerlendirme konusunda anlaştığını bildiren Birol, ortak eylem kapsamında bugüne kadar yaklaşık 325 milyon varil petrolün piyasaya sürüldüğünü kaydetti.

Yaklaşık 100 milyon varil daha piyasaya sürülebilir

Birol, bazı ülkelerin başlangıçtaki taahhütlerinin üzerinde salım yaptığını belirterek, henüz yerine getirilmeyen taahhütlerin tamamlanması halinde yaklaşık 100 milyon varil ilave petrolün piyasaya sunulacağını ifade etti.

IEA üyesi ülkelerin kamu tarafından tutulan stratejik petrol rezervlerinin yaklaşık 1,1 milyar varil seviyesinde bulunduğunu aktaran Birol, bunun 200 milyon varilden fazlasını dizel stoklarının oluşturduğunu bildirdi.

Birol, IEA'nın ihtiyaç duyulması halinde bu stoklardan daha fazla petrolü piyasaya sürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıFatih BirolEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

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