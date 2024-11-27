Hyundai, 226 Bin Aracı Geri Çağırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Hyundai, 226 Bin Aracı Geri Çağırdı

Hyundai, geri görüş kamerası sorunu nedeniyle ABD'de 226 binden fazla aracı geri çağırdı.

27.11.2024 21:17
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NEW Hyundai, ABD'de 226 binden fazla aracı geri görüş kamerası sorunu nedeniyle geri çağırdı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın bazı 2021-2022 Santa Fe ile Elantra model araçları kapsadığı belirtildi.

Hasarlı bir baskılı devre kartı nedeniyle, geri görüş kamerası görüntüsünün ekranda belirmeyebileceği aktarılan açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu model otomobillerin ilgili standart gerekliliklerini karşılamadığı vurgulandı.

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 226 bin 118 olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bayilerin geri görüş kamerasını ücretsiz olarak değiştireceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Elantra, Hyundai, Ekonomi, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hyundai, 226 Bin Aracı Geri Çağırdı - Son Dakika

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