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Hyundai'den 2022'de 4,3 milyon adet satış hedefi - Son Dakika

Hyundai'den 2022'de 4,3 milyon adet satış hedefi

03.01.2022 15:27
Hyundai'den 2022'de 4,3 milyon adet satış hedefi

Hyundai Motor Company, 2022 yılında global olarak 4,3 milyon adet satış gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Hyundai Motor Company, 2022 yılında global olarak 4,3 milyon adet satış gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre, Hyundai Motor Company, devam eden salgın ve tedarik zinciri sorunlarına rağmen bir önceki yıla göre satışlarında yüzde 3,9 artış kaydederek 2021'de başarılı bir satış performansı gösterdi. Proaktif ve pazarlara özel satış stratejilerinin yanı sıra yeni geliştirdiği SUV modellerinin de etkisiyle yukarı yönlü çıkışını sürdüren ve aralık ayında 334 bin 242 satan Hyundai, özellikle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve tüm dünyada yükselen bir trend olan SUV modelleriyle öne çıktı.

Geçen yıl IONIQ 5 modelini satışa sunan Hyundai, 2022 yılında da optimize ettiği stratejik planlarıyla çıkışını sürdürmeyi ve yüzde 11 civarında artışla dünya çapında 4,32 milyon adet satış gerçekleştirmeyi planlıyor. Sunduğu modellerle marka, 2021 yılında 3,89 milyon adet satmıştı.

Hyundai, elektrikli otomobillerde söz sahibi olarak sektöre öncülük etmeyi de hedefliyor.

Türkiye'de de başarılarını ve iddiasını satışa sunacağı yeni modellerle devam ettirmek isteyen??????? Hyundai, geçen yıl olduğu gibi 2022'de de elektrifikasyona ağırlık vererek geleceğin mobilitesine yatırımlarını sürdürecek.

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Hyundai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hyundai'den 2022'de 4,3 milyon adet satış hedefi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hyundai'den 2022'de 4,3 milyon adet satış hedefi - Son Dakika
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