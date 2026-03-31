Hyundai, iF Tasarım Ödülleri'nde 21 Ödül Kazandı

31.03.2026 17:01
Hyundai, iF Design Award 2026'da 8 kategoride 21 ödül alarak tasarım alanındaki başarısını artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, yarışmada "otomobil ve araç", "marka ve iletişim" ile "ürün" tasarımları dahil 8 kategoride 21 ödül alarak 2025 yılındaki performansını geride bıraktı.

Elde edilen başarılarla geleneksel otomotiv üreticiliğinin yanı sıra tasarım odaklı ve yaratıcı yönünü öne çıkaran marka, küresel ölçekte kimliğini yeniden şekillendiren yenilikçi bir yaşam tarzı vadediyor.

Hyundai, yaraşmanın ürün tasarımı kategorisinde tamamen elektrikli sedan modeli "IONIQ 6 N", kompakt elektrikli konsept modeli "Concept THREE" ve çok yönlü robotik mobilite platformu "MobED Urban Hopper & Golf" ile öne çıktı.

Etkinlikte marka, elektrikli araç şarj istasyonunda geçen kısa filmi "Night Fishing" ile marka ve iletişim tasarımı kategorisinde iki ödüle ulaştı. Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore'da (HMGICS) yer alan etkileşimli robotik tabanlı akıllı tarım uygulaması "HMGICS CX Smart Farm" ise insan odaklı teknolojisiyle hem marka ve iletişim tasarımı hem de kullanıcı deneyimi (UX) kategorilerinde ödül elde etti.

Sosyal sorumluluk kampanyasına ödül

Markanın yazılım markası Pleos'un da aynı kategoride ödül kazandığı organizasyonda, ağaçlardan elde edilen ekolojik verileri yapay zeka ile dile dönüştüren "Tree Correspondents" sosyal sorumluluk kampanyası ve HMGICS bünyesinde yer alan "Na Oh" Kore restoranı ile bu restoranın felsefesini anlatan arşiv kitabı, ödül alan diğer projeler arasında yer aldı.

Şirketin tasarım kimliği, yenilikçi ürün tasarımlarında da ödüllendirildi. Ön bagajı günlük kullanım alanına dönüştüren "EV Frunk Cooler Bag", IONIQ serisinin piksel tasarımından ilham alan araç içi koku ürünü "Pixel Diffuser", kişiselleştirilebilir "Hyundai MagSafe ID Kart Kılıfı" ve markanın vizyonunu doğayla buluşturan kompakt "H-Gardening Tools" seti, ödüle layık görülen ürünler oldu.

Öte yandan, konsept dalında "Furnished Lounge" ve "Hyundai Add Gear", marka ve iletişim tasarımı dalında "PixelScape" grafik serisi ile "Hyundai Heritage: 100 Million Vehicles Produced" kampanyası dikkati çekti. Kullanıcı deneyimi kategorisinde "UX Studio Seoul", iç mimari kategorisinde ise Na Oh Kore Restoranı'nın yanı sıra "Vision Contents" endüstriyel robot performans enstalasyonu ve "Hyundai Motor Hindistan Genel Merkezi" projeleri de Hyundai'ye ödül getirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:21
17:07
16:36
16:25
16:08
15:30
