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Hyundai'nin yeni modelleri "en güvenilir otomobiller" listesinde - Son Dakika

Hyundai'nin yeni modelleri "en güvenilir otomobiller" listesinde

19.02.2022 22:46
Hyundai'nin yeni modelleri "en güvenilir otomobiller" listesinde

Hyundai'nin yeni modelleri Elantra, Tucson ve Santa Fe, en güvenilir otomobiller listesinde yer aldı.

Hyundai'nin yeni modelleri Elantra, Tucson ve Santa Fe, en güvenilir otomobiller listesinde yer aldı.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu modeller, ABD'nin bağımsız araştırma kuruluşu J.D. Power tarafından belirlenen en güvenilir otomobiller listesine seçildi.

Modellerin uzun vadeli güvenilirliğini analiz eden J.D. Power, Araç Güvenilirlik Çalışması'nda (VDS) en sorunsuz SUV modeli Santa Fe olarak belirledi.

Elantra, Tucson ve Santa Fe, söz konusu çalışmada, otomotiv dünyasındaki köklü rakiplerini de geride bırakarak marka adına önemli bir başarı gösterdi. Hyundai, böylelikle global sıralamada 4'üncülükten 3'üncü sıraya yükseldi.

Hyundai'nin, araç sahiplerinin son 12 ayda yaşadığı sorunların incelendiği çalışmada; tasarım, kullanım özellikleri, güvenlik ve mobilite teknolojileriyle kullanıcılarının ilgisini çektiği bildirildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Elantra, Hyundai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hyundai'nin yeni modelleri 'en güvenilir otomobiller' listesinde - Son Dakika Ekonomi


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