IATA'dan Yolcu Güvenliği Kampanyası

RIO DE Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), bugün yolcuları uçak tahliyesi sırasında kabin bagajlarını yanlarına almamaları konusunda uyaran "Bir Çanta Değil, Bir Hayat Kurtar" adlı yolcu güvenliği kampanyasını başlattığını duyurdu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 82. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi (WATS) bugün sona eriyor.

IATA'nın duyurduğu kampanya başta Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Federal Havacılık Dairesi (FAA) olmak üzere havacılık güvenliği düzenleyici kurumları tarafından destekleniyor.

Kampanya, yolculara kendi güvenlikleri ve uçaktaki herkesin güvenliği için tahliye talimatı verildiğinde ne yapmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Kampanyanın geliştirilmesi kapsamında IATA, davranış uzmanlarının katkılarıyla ABD, Birleşik Krallık, BAE ve Singapur'daki yakın zamanda hava yoluyla seyahat etmiş yolcular arasında bir araştırma yaptırdı.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh kampanya ile ilgili, tahliye sırasında çanta almanın küçük bir mesele olmadığını, her saniye önemli olduğunun altını çizdi.

Tek bir çantanın alınmasının bile uçaktaki herkesin güvenli tahliyesini etkileyebileceğini belirten Walsh, "Mürettebatın talimatları açık ve basittir: Her şeyi geride bırakın ve hızlı hareket edin. 'Bir Çanta Değil, Bir Hayat Kurtar' yolcuların anlaması ve uygulaması gereken bir mesajdır." diye konuştu.

Kampanya, yolcuların tahliye sırasında bagajlarını toplamak veya fotoğraf çekmek için durduğu vakaların artmasına yanıt olarak hazırlandı.

Bunun kanıtı, internette paylaşılan birçok tahliye videosunda görülebiliyor.

"Acil bir durumda hızlı tahliye hayat kurtarır"

EASA İcra Direktörü Florian Guillermet ise acil bir durumda hızlı tahliyenin hayat kurtaracağını, uçakların sıkı tahliye standartlarına göre sertifikalandırılıp mürettebat ve her yolcunun hayatta kalma şansının en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı eğitim alındığını dile getirdi.

Guillermet, şunları kaydetti:

"Bunun gerçek bir acil durumda işe yaraması için yolcuların da üzerine düşeni yapması gerekir. Bu çok basittir: Mürettebatın talimatlarını takip edin, tüm bagajları geride bırakın ve kullanılabilir en yakın çıkışa hızlıca ilerleyin. Bu yalnızca kendi hayatınızı kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda herkesin tehlikeden çıkmasına yardımcı olur. Bagaj almak için üst dolapların açılması değerli saniyelerin kaybedilmesine neden olabilir. Çanta taşımak insanların düşmesine veya herkesin kullanması gereken tahliye kaydıraklarına zarar vermesine yol açabilir."

FAA Yöneticisi Bryan Bedford da "Acil durumlarda uçuş ekibinin talimatlarına uymayan yolcu sayısının arttığını görüyoruz. O anlarda kurallara uymak kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Bedford, yolcuların hızlı hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Talimatları tereddüt etmeden yerine getirmeli ve tüm eşyalarını geride bırakmalıdır. Güvenlik ortak bir sorumluluktur ve bilinçli, dikkatli yolcular herkes için daha hızlı ve daha güvenli bir tahliyeye katkıda bulunur." şeklinde konuştu.