İBB, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya çağırdı

Son dönemlerdeki kur hareketliliği ulaşımda da etkisini hissettiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İstanbulKart'ın maliyetinin 13 TL'den 35 TL'ye yükseldiğini ifade etti.

VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Vatandaşlara bir de çağrıda bulunan Ongun, paylaşımında "Değerli İstanbullular, son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart'ın maliyeti 35 TL'yi buldu. Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN EK FATURA TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün yaptığı paylaşımla kur artışından kaynaklı belediyenin ek faturasını iktidardan talep etmiş ve "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.