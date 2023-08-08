İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşımaya zam gündemiyle toplandı. Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Zammın ardından minibüs ücretleri de değişirken, kısa mesafe ücreti 5 lira birden arttı.
Zamlı tarife ile minibüslerde 7 lira olan kısa mesafe ücreti 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ücreti ise 5 liradan 8 liraya çıktı.
Böylece minibüslerde tam ücret 5 lira, öğrenci 3 lira artmış oldu. Yeni dönemde minibüs ücretleri (öğrenci hariç) 12 liradan başlayıp 15 liraya kadar yükselecek.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da minibüs ücretleri 5 lira zamlandı - Son Dakika