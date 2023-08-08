İstanbul'da minibüs ücretleri 5 lira zamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşımaya zam gündemiyle toplandı. Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Zammın ardından minibüs ücretleri de değişirken, kısa mesafe ücreti 5 lira birden arttı.

TAM 12, ÖĞRENCİ 8 LİRA

Zamlı tarife ile minibüslerde 7 lira olan kısa mesafe ücreti 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ücreti ise 5 liradan 8 liraya çıktı.

FİYAT 12-15 LİRA ARASI DEĞİŞECEK

Böylece minibüslerde tam ücret 5 lira, öğrenci 3 lira artmış oldu. Yeni dönemde minibüs ücretleri (öğrenci hariç) 12 liradan başlayıp 15 liraya kadar yükselecek.